Почему кореянки в 40 выглядят на 20? 5 секретов корейского макияжа

Макияж кореянок в любом возрасте основательный. Он только со стороны кажется легким, невесомым и натуральным. Все потому, что все в Корее помешаны на красоте, которая для них синонимична идеальности. В случае с лицом и кожей действуют те же принципы привлекательности, что и с телом. Женщина должна быть не только стройной и красивой, но и молодой. Неудивительно, что местные женщины лучше других знают, как довести свое лицо до совершенства и сохранить юность (или хотя бы ее видимость).
В чем особенности макияжа зрелых кореянок и как его повторить, рассказали специалист по Восточной Азии, историк и эксперт моды Светлана Белошапкина и профессиональный стилист Оксана Американа.
В Корее верят, что прекрасная душа может быть только в прекрасном теле. Поэтому только красивая женщина, по убеждениям корейцев, будет лучшей дочерью, женой и матерью. В Восточной Азии, в частности в Корее, красивой считается женщина со светлой кожей, худая и молодая или хотя бы выглядящая молодо.
Есть и исключения. Именно на них держится миф о «вечной молодости» азиатов. Как и во всем мире, в ее основе сочетание очень хороших генов, правильных черт лица и грамотно подобранных косметологических манипуляций. Плюс макияж, прическа и правильно подобранный гардероб.
Кореянки обычно выглядят моложе своих лет, поскольку в макияже стремятся к миловидной внешности. Главная цель в нем — эффект фарфоровой кожи без скульптурирования. Оно, конечно, присутствует, но вместо классической техники (вместо скульптора или бронзера) используют румяна. Это одна из основных хитростей, помогающих добиться эффекта омоложения.
Рассказываем подробнее о секретах корейского макияжа, которые помогут выглядеть моложе.
В Корее, впрочем, как и во всей Азии, светлый тон кожи является обязательным условием красивой внешности. Но это не отменяет и стремления к западным и европейским стандартам привлекательности.
Светлая кожа — олицетворение высокого социального статуса, потому что в древности только богатые знатные люди могли позволить себе не работать на улице, защищать кожу от солнца и не иметь «крестьянского» загара. До сих пор в Азии чем светлее ваш тон кожи, тем красивее и выше по социальному статусу вас признают окружающие.
Чтобы добиться идеальной молодой кожи, нужен соответствующий «фундамент». Подготовка кожи включает:
очищение;
увлажнение;
нанесение праймера (основы под макияж), подобранного под тип и потребность кожи с соответствующим SPF-фильтром (защитой от солнца).
С возрастом кожа становится более сухой, поэтому необходимо нанести не только крем для области вокруг глаз и для лица, но также сыворотку с лифтинг-эффектом. Она даст дополнительное увлажнение, а главное — будет работать как «проводник» для последующего ухода, помогая ему лучше впитаться.
Убрать тусклый оттенок кожи, придать ей сияние молодости поможет праймер с легким эффектом сияния. Можно также локально нанести выравнивающий праймер на зону морщин, линий, пор. Такие праймеры обычно имеют прозрачный цвет и по текстуре напоминают тающий воск.
Консилер и тон, нанесенные на подготовленную кожу, будут выглядеть более естественно. Консилеры-карандаши обычно содержат светоотражающие частицы, которые лучше высветляют темные круги под глазами и деликатно увлажняют. Легкие флюиды, кремовые и сатиновые текстуры тональных средств будут меньше забиваться в мимические морщины и складки.
Если необходим плотный тон, нанесите его влажным спонжем — так он будет выглядеть естественнее. Где необходимо дополнительное покрытие, добавьте консилер. Важно избегать сильно матовых тональных средств — они сделают лицо визуально суше и добавят возраст.
По цвету консилер должен быть на один тон светлее, чем тональное средство, чтобы высветлить область под глазами. Оттенок тонального средства подбирается по подтону и цвету кожи. Лучше, чтобы основа была даже чуточку светлее — это создает омолаживающий эффект. Шея по цвету не должна отличаться от лица.
Кореянки любят использовать тональные средства в виде кушонов и завершают тон нанесением матирующей пудры на все лицо. Это дает эффект классического нанесения влажным спонжем (стандартным, в виде яйца). Покрытие будет более легким, если наносить его кистью.
Европейским женщинам для омолаживающего макияжа можно также подобрать увлажняющий кушон, создающий эффект напитанной, увлажненной кожи, а пудру использовать только на Т-зону (нос, лоб, межбровье). Если тип кожи сухой или нормальный, можно обойтись без пудры. Единственная область, где пудра должна присутствовать вне зависимости от типа кожи — это зона под глазами. Припудрить консилер нужно максимально легкой пудрой: он будет лучше держаться, несмотря на мимику, и не так «проваливаться» в морщины и текстуру «гусиных лапок».
Кореянки любят матовый финиш. За счет менее рельефного лица их это молодит, в основном из-за положения скул. Для европейского типа лица лучше использовать увлажняющие средства, чтобы не подчеркивать морщинки.
Румяна, хайлайтер и легкое скульптурирование бронзером придадут свежесть и сделают лицо более рельефным. Румяна в нежных розовых и персиковых оттенках освежают кожу лица и делают глаза более выразительными. Важно избегать темных оттенков румян (это индивидуально для каждой кожи).
Для зрелой кожи подойдут жидкие и кремовые румяна — они сливаются и выглядят максимально естественно. Важно наносить их чуть выше скул, на зону вокруг круговой мышцы глаза с внешней стороны, чтобы создать лифтинг-эффект.
Хайлайтер прекрасно подсветит выступающие части лица:
над румянами;
над изгибом брови до середины лба;
на внутренний уголок глаза;
спинку носа (только между глазами);
подбородок.
Если открыты ключицы и плечи, хайлайтер на них подчеркнет макияж лица и сделает его более гармоничным. Так же как и румяна, хайлайтеры в жидких и кремовых текстурах лучше подходят зрелой коже — сливаются с ней и выглядят полупрозрачными по сравнению с матовыми.
С возрастом контуры лица становятся более четкими, поэтому скульптурирование должно быть максимально деликатным, а лучше просто пробежаться легким полупрозрачным бронзером по зоне скул, лба и подбородка, буквально по одному штриху. Кореянки не делают акцент на скульптурировании, чаще всего пропуская его, и получают омолаживающий эффект baby-face (детского лица).
Несмотря на большое количество этапов в создании красивого тона лица, такой вариант будет выглядеть благороднее и создаст наибольший лифтинг-эффект, нежели просто нанесение тонального средства или BB/CC-крема. В омолаживающем макияже каждый этап взаимосвязан и важен, пропустить можно только пудру.
Сатиновые и матовые текстуры теней подойдут лучше всего, ведь любое сияние на зоне век подчеркнет мимические морщины. Освежить взгляд помогут тени в нежных пастельных тонах на подвижном веке:
персиковые — для зеленых глаз;
пудрово-розовые — для голубых и серых;
лавандовые оттенки — для карих.
Избегать нужно серых тонов — они делают взгляд более тусклым и добавляют возраст.
В складку и на внешний уголок глаза можно добавить немного бронзера или светло-коричневых теней в холодных тонах. Очень теплый коричневый может визуально добавить или подчеркнуть красноту глаз. При добавлении теней на внешний уголок века важно не «опустить» глаза: представьте, что слизистая (внутреннее веко) продолжается линией вверх — если не заходить за нее вниз, получится лифтинг-эффект глаз.
Кореянки предпочитают черную классическую стрелку, чтобы сделать взгляд более открытым. Но для европейского разреза глаз в омолаживающем макияже стрелку лучше нанести карандашом и растушевать — четкие линии добавляют возраст, а уголки (хвостики) стрелок могут визуально подчеркнуть «опущение» кожи глаз.
Кореянки особо не подчеркивают нижнюю часть века, поскольку тяжелый макияж на нижнем веке добавляет возраст, а минимальный — омолаживает. Легкие тени на нижней части века, отсутствие туши или ее минимальное количество подойдут и для европейских женщин. Если ресницы совсем светлые — их стоит подчеркнуть, но черную тушь заменить коричневой.
Свежим акцентом в омолаживающем макияже будут кремовые помады, тинты и блески в светлых нежно-розовых, персиковых и нейтральных оттенках. Их текстура меньше подчеркивает морщинки вокруг губ.
Не стоит избегать красной помады. Она действительно подходит каждой — важно подобрать свой оттенок. Красная помада идеальна в матовой текстуре. Оттенок не должен быть очень темным. Отлично освежают алые и вишнево-красные тона (не настолько, как персиковые и розовые, но больше, чем красно-кирпичные, коричневые и сливовые — они как раз добавляют возраст).
С таким макияжем вы сможете выглядеть моложе, привлекательнее и будете чувствовать себя гораздо увереннее.
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