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Сегодня, 16:00

Почему кореянки в 40 выглядят на 20? 5 секретов корейского макияжа

Светлана Белошапкина
,
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам
Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Кореянка с макияжем.
Фото istockphoto.com
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Макияж кореянок в любом возрасте основательный. Он только со стороны кажется легким, невесомым и натуральным. Все потому, что все в Корее помешаны на красоте, которая для них синонимична идеальности. В случае с лицом и кожей действуют те же принципы привлекательности, что и с телом. Женщина должна быть не только стройной и красивой, но и молодой. Неудивительно, что местные женщины лучше других знают, как довести свое лицо до совершенства и сохранить юность (или хотя бы ее видимость).

В чем особенности макияжа зрелых кореянок и как его повторить, рассказали специалист по Восточной Азии, историк и эксперт моды Светлана Белошапкина и профессиональный стилист Оксана Американа.

В Корее верят, что прекрасная душа может быть только в прекрасном теле. Поэтому только красивая женщина, по убеждениям корейцев, будет лучшей дочерью, женой и матерью. В Восточной Азии, в частности в Корее, красивой считается женщина со светлой кожей, худая и молодая или хотя бы выглядящая молодо.

Увы, придется развеять иллюзии европейцев о «вечной молодости азиатов», но стареют они так же быстро, как и все. В 30 лет многие выглядят «тетками» и «дядьками». Даже знаменитые актеры и айдолы. Несмотря на многочисленные косметические процедуры, пластические операции, диеты, спорт, фильтры, наложенные на видео, все равно видно, что многие корейские звезды в 30-35 лет выглядят на свой возраст. В 40-45 лет лишь единицы выглядят моложе.
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды
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Есть и исключения. Именно на них держится миф о «вечной молодости» азиатов. Как и во всем мире, в ее основе сочетание очень хороших генов, правильных черт лица и грамотно подобранных косметологических манипуляций. Плюс макияж, прическа и правильно подобранный гардероб.

Кореянки обычно выглядят моложе своих лет, поскольку в макияже стремятся к миловидной внешности. Главная цель в нем — эффект фарфоровой кожи без скульптурирования. Оно, конечно, присутствует, но вместо классической техники (вместо скульптора или бронзера) используют румяна. Это одна из основных хитростей, помогающих добиться эффекта омоложения.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

Рассказываем подробнее о секретах корейского макияжа, которые помогут выглядеть моложе.

Подготовка кожи

В Корее, впрочем, как и во всей Азии, светлый тон кожи является обязательным условием красивой внешности. Но это не отменяет и стремления к западным и европейским стандартам привлекательности.

Светлая кожа — олицетворение высокого социального статуса, потому что в древности только богатые знатные люди могли позволить себе не работать на улице, защищать кожу от солнца и не иметь «крестьянского» загара. До сих пор в Азии чем светлее ваш тон кожи, тем красивее и выше по социальному статусу вас признают окружающие.
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды

Чтобы добиться идеальной молодой кожи, нужен соответствующий «фундамент». Подготовка кожи включает:

  • очищение;

  • увлажнение;

  • нанесение праймера (основы под макияж), подобранного под тип и потребность кожи с соответствующим SPF-фильтром (защитой от солнца).

С возрастом кожа становится более сухой, поэтому необходимо нанести не только крем для области вокруг глаз и для лица, но также сыворотку с лифтинг-эффектом. Она даст дополнительное увлажнение, а главное — будет работать как «проводник» для последующего ухода, помогая ему лучше впитаться.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

Убрать тусклый оттенок кожи, придать ей сияние молодости поможет праймер с легким эффектом сияния. Можно также локально нанести выравнивающий праймер на зону морщин, линий, пор. Такие праймеры обычно имеют прозрачный цвет и по текстуре напоминают тающий воск.

Азиатка ухаживает за кожей лица.
Freepik

Тон

Консилер и тон, нанесенные на подготовленную кожу, будут выглядеть более естественно. Консилеры-карандаши обычно содержат светоотражающие частицы, которые лучше высветляют темные круги под глазами и деликатно увлажняют. Легкие флюиды, кремовые и сатиновые текстуры тональных средств будут меньше забиваться в мимические морщины и складки.

Если необходим плотный тон, нанесите его влажным спонжем — так он будет выглядеть естественнее. Где необходимо дополнительное покрытие, добавьте консилер. Важно избегать сильно матовых тональных средств — они сделают лицо визуально суше и добавят возраст.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

По цвету консилер должен быть на один тон светлее, чем тональное средство, чтобы высветлить область под глазами. Оттенок тонального средства подбирается по подтону и цвету кожи. Лучше, чтобы основа была даже чуточку светлее — это создает омолаживающий эффект. Шея по цвету не должна отличаться от лица.

Кореянки любят использовать тональные средства в виде кушонов и завершают тон нанесением матирующей пудры на все лицо. Это дает эффект классического нанесения влажным спонжем (стандартным, в виде яйца). Покрытие будет более легким, если наносить его кистью.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам
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Европейским женщинам для омолаживающего макияжа можно также подобрать увлажняющий кушон, создающий эффект напитанной, увлажненной кожи, а пудру использовать только на Т-зону (нос, лоб, межбровье). Если тип кожи сухой или нормальный, можно обойтись без пудры. Единственная область, где пудра должна присутствовать вне зависимости от типа кожи — это зона под глазами. Припудрить консилер нужно максимально легкой пудрой: он будет лучше держаться, несмотря на мимику, и не так «проваливаться» в морщины и текстуру «гусиных лапок».

Кореянки любят матовый финиш. За счет менее рельефного лица их это молодит, в основном из-за положения скул. Для европейского типа лица лучше использовать увлажняющие средства, чтобы не подчеркивать морщинки.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

Скульптурирование

Румяна, хайлайтер и легкое скульптурирование бронзером придадут свежесть и сделают лицо более рельефным. Румяна в нежных розовых и персиковых оттенках освежают кожу лица и делают глаза более выразительными. Важно избегать темных оттенков румян (это индивидуально для каждой кожи).

Азиатская девушка с блестящей кожей.
istockphoto.com

Для зрелой кожи подойдут жидкие и кремовые румяна — они сливаются и выглядят максимально естественно. Важно наносить их чуть выше скул, на зону вокруг круговой мышцы глаза с внешней стороны, чтобы создать лифтинг-эффект.

Хайлайтер прекрасно подсветит выступающие части лица:

  • над румянами;

  • над изгибом брови до середины лба;

  • на внутренний уголок глаза;

  • спинку носа (только между глазами);

  • подбородок.

Если открыты ключицы и плечи, хайлайтер на них подчеркнет макияж лица и сделает его более гармоничным. Так же как и румяна, хайлайтеры в жидких и кремовых текстурах лучше подходят зрелой коже — сливаются с ней и выглядят полупрозрачными по сравнению с матовыми.

С возрастом контуры лица становятся более четкими, поэтому скульптурирование должно быть максимально деликатным, а лучше просто пробежаться легким полупрозрачным бронзером по зоне скул, лба и подбородка, буквально по одному штриху. Кореянки не делают акцент на скульптурировании, чаще всего пропуская его, и получают омолаживающий эффект baby-face (детского лица).
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

Несмотря на большое количество этапов в создании красивого тона лица, такой вариант будет выглядеть благороднее и создаст наибольший лифтинг-эффект, нежели просто нанесение тонального средства или BB/CC-крема. В омолаживающем макияже каждый этап взаимосвязан и важен, пропустить можно только пудру.

Азиатская девушка ухаживает за кожей лица.
istockphoto.com

Глаза

Сатиновые и матовые текстуры теней подойдут лучше всего, ведь любое сияние на зоне век подчеркнет мимические морщины. Освежить взгляд помогут тени в нежных пастельных тонах на подвижном веке:

  • персиковые — для зеленых глаз;

  • пудрово-розовые — для голубых и серых;

  • лавандовые оттенки — для карих.

Избегать нужно серых тонов — они делают взгляд более тусклым и добавляют возраст.

В складку и на внешний уголок глаза можно добавить немного бронзера или светло-коричневых теней в холодных тонах. Очень теплый коричневый может визуально добавить или подчеркнуть красноту глаз. При добавлении теней на внешний уголок века важно не «опустить» глаза: представьте, что слизистая (внутреннее веко) продолжается линией вверх — если не заходить за нее вниз, получится лифтинг-эффект глаз.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

Кореянки предпочитают черную классическую стрелку, чтобы сделать взгляд более открытым. Но для европейского разреза глаз в омолаживающем макияже стрелку лучше нанести карандашом и растушевать — четкие линии добавляют возраст, а уголки (хвостики) стрелок могут визуально подчеркнуть «опущение» кожи глаз.

Кореянки особо не подчеркивают нижнюю часть века, поскольку тяжелый макияж на нижнем веке добавляет возраст, а минимальный — омолаживает. Легкие тени на нижней части века, отсутствие туши или ее минимальное количество подойдут и для европейских женщин. Если ресницы совсем светлые — их стоит подчеркнуть, но черную тушь заменить коричневой.
Оксана Американа
Профессиональный визажист, стилист по прическам

Губы

Свежим акцентом в омолаживающем макияже будут кремовые помады, тинты и блески в светлых нежно-розовых, персиковых и нейтральных оттенках. Их текстура меньше подчеркивает морщинки вокруг губ.

Не стоит избегать красной помады. Она действительно подходит каждой — важно подобрать свой оттенок. Красная помада идеальна в матовой текстуре. Оттенок не должен быть очень темным. Отлично освежают алые и вишнево-красные тона (не настолько, как персиковые и розовые, но больше, чем красно-кирпичные, коричневые и сливовые — они как раз добавляют возраст).

С таким макияжем вы сможете выглядеть моложе, привлекательнее и будете чувствовать себя гораздо увереннее.

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