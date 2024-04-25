Как получить семейную ипотеку в 2024 году: рассказывает юрист

Уже несколько лет в России выдается специальная ипотека, с помощью которой государство поддерживает семьи. Ставка по таким кредитам снижена. Побеседовали с юристом Александром Барковым о программе «Семейная ипотека» и разобрались в основных нюансах.
Семейная ипотека — государственная программа, по которой российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья или рефинансировать имеющуюся ипотеку. Деньги банки выдадут по более низкой ставке, чем рыночная. По общему правилу ставка составляет 6%, а для покупки жилья на Дальнем Востоке — 5%. Потерянную прибыль (то есть разницу между ставкой для клиента и рыночной ставкой) банк получает от государства.
Чтобы получить кредит, нужно соответствовать ряду условий.
Все члены семьи должны быть гражданами России. При этом не имеет значения, было ли гражданство приобретено от рождения или получено впоследствии.
Семья должна соответствовать одному из критериев:
в семье родился или был усыновлен хотя бы один ребенок, родившийся в 2018-2023 годах;
в семье два или больше несовершеннолетних детей.
Детьми считаются те, кому еще не исполнилось 18. Если у пары родилось двое детей, но один из них уже совершеннолетний (например, старшему 23, младшему 17), семейную ипотеку не дадут. Семье с тремя детьми, которым, например, 18, 16 и 14 лет, ипотеку дадут, потому что есть двое несовершеннолетних.
Количество детей считается именно на семью. То есть если женщина с ребенком, родившимся до 2018 года, выйдет замуж за мужчину с ребенком, родившимся до 2018 года, в выдаче семейной ипотеки откажут. Исключение — если каждый из супругов успел усыновить ребенка партнера. То есть женщина усыновит ребенка мужа, а мужчина — ребенка жены;
в семье до 31 декабря 2023 года родился или был усыновлен ребенок-инвалид.
Претендовать на семейную ипотеку по этому основанию могут родители, у которых ребенок-инвалид родился не раньше 2007 года, то есть ему еще нет 18 лет.
Ипотеку выдают, если у семьи уже есть сумма на первый взнос. Он должен быть не меньше 20% стоимости будущей квартиры. В качестве первого взноса можно использовать собственные средства или материнский (семейный) капитал.
Раньше льготная ставка действовала только несколько лет (количество «льготных» лет зависело от количества детей в семье). Сейчас сниженная ставка действует на весь период погашения кредита. Максимальный срок, на который можно взять семейную ипотеку, — 30 лет.
Важно успеть вовремя подать заявление. Президент говорил о том, что семейную ипотеку продлят до 2030 года, но пока крайний срок для подачи заявки — 1 июля 2024 года.
Для семей с детьми-инвалидами сделано исключение: они могут подать заявление до 31 декабря 2027 года.
Сумма будет зависеть от региона проживания. По России могут выдать максимум шесть миллионов рублей, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — максимум 12 миллионов. С учетом требований по первоначальному взносу эксперт советует либо выбирать недорогое жилье, либо самостоятельно собирать основную сумму.
Если и своих, и заемных средств не хватает, не запрещено взять кредит на общих условиях. Но две льготные ипотеки получить не выйдет. Каждый кредит оформляется на отдельное жилье.
Доступно практически любое жилье на рынке новостроек. Можно купить:
квартиры в сданных или строящихся многоквартирных домах.
При этом продавец обязательно должен быть юридическим лицом. Обычно это застройщик;
строящийся или готовый частный дом.
Продавец, опять же, должен быть юридическим лицом;
земельный участок для строительства дома.
Строить дом в этом случае придется силами подрядчика (юридического лица), а не самостоятельно. Зато оплатить строительство можно как раз за счет семейной ипотеки. Более того, построить дом за счет ипотеки можно даже на собственном, уже имеющемся участке.
Вторичное жилье по общему правилу купить нельзя.
Чтобы купить квартиру или дом на вторичном рынке, придется переехать на Дальний Восток: в этом округе семейную ипотеку можно потратить на «вторичку».
Еще одно исключение сделано для семей с детьми-инвалидами: если семья живет в регионе, где новые дома не строятся, ей можно купить жилье на вторичном рынке. Но есть важный нюанс. В расчет берется регион целиком, а не конкретный населенный пункт.
По общему правилу с 23 декабря 2023 года воспользоваться каждой из государственных ипотечных программ можно только один раз. Но для семейной ипотеки сделано исключение.
Если вы уже брали семейную ипотеку или пользовались другой ипотекой с господдержкой (льготной дальневосточной, арктической, IT-ипотекой), второй раз получить ее можно при одновременном соблюдении условий:
предыдущий кредит вы взяли до 23 декабря 2023 года;
на момент обращения с новой заявкой предыдущий кредит закрыт;
в семье не позже 31 декабря 2023 года родился еще один ребенок;
покупаемое жилье будет больше по площади.