Что такое синдром главного героя и как он влияет на жизнь: отвечает психолог

Некоторые люди ведут себя так, будто они играют роль в каком-то фильме. Оказывается, такое поведение популярная психология называет «синдромом главного героя».

Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разбираемся, что это за синдром, как он проявляется и как влияет на жизнь человека.

Что такое синдром главного героя

Синдром главного героя (СГГ) — это феномен, при котором человек воспринимает себя как главного героя художественного произведения. Официально такого термина в психологии не существует, поэтому трактовок встречается множество.

Например, профессор психологии Фил Рид считает, что синдром главного героя — это комплекс поведенческих черт, которые человек использует для создания выдуманной версии самого себя.

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Часто «главный герой» демонстрирует свою идеальную жизнь в социальных сетях. Поэтому именно там понятие получило широкую популярность. Так, в TikTok хештег #maincharacter набрал более 6 миллиардов просмотров.

Как отмечает клинический психолог Милана Погорелова, знакомство с синдромом главного героя происходит еще в детстве. Так, любой мультфильм или сказка рассказывают о протагонисте с уникальными способностями и жизнью, полной приключений. А некоторые родители твердят своим детям: «Ты уникальный! Ты не такой, как все!»

Признаки синдрома главного героя

Грань между обычными пользователями социальных сетей и людьми с синдромом главного героя очень тонка. Чтобы окончательно определиться, как проявляется синдром, психолог выделила несколько характерных для него признаков.

Романтизация обыденных вещей. Люди, страдающие синдромом главного героя, стремятся делать все красиво. Если готовят завтрак, то как с обложки лучшего кулинарного журнала. Если отправляются выкинуть мусор, то обязательно создают загадочный образ.

Вся жизнь напоказ. Люди с СГГ постоянно выкладывают новые посты и видео в социальные сети. Они стараются показать публике каждый свой шаг, преумножить свою значимость. Такие личности уверены, что их жизнь интересна миллионам.

Бегство от реальности. «Главные герои» стремятся сделать жизнь идеальной и игнорируют действительные проблемы.

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Постоянная потребность в одобрении. Для человека с СГГ остаться без внимания — это настоящая трагедия. Если пост в соцсети не наберет нужное количество лайков и комментариев, он может впасть в уныние. Одобрение, восхищение и интерес окружающих жизненно необходимы таким людям.

Пренебрежение окружающими. «Главный герой» может относиться к другим людям невнимательно. Не интересоваться их жизнью, а любые разговоры сводить к себе и собственным переживаниям. Он искренне уверен, что все окружающие должны думать только о нем и его жизни.

Как синдром главного героя влияет на жизнь

Несмотря на множество эгоистических черт, синдром главного героя может и положительно повлиять на жизнь человека.

Поднимает самооценку.

Здоровая доза СГГ может пойти на пользу не уверенному в себе человеку. Например, подросток наконец-то решится принять участие в конкурсе, когда поймет свою значимость.

Помогает пережить неприятные ситуации.

Если «главного героя», к примеру, уволят с работы, то представление о себе как о ключевом персонаже фильма может помочь не сильно вовлекаться в негативную ситуацию. Однако психолог предупреждает, что подавление эмоций может только усугубить переживания.

Специалист рассказала, что иногда просит клиентов представить себя героями какого-нибудь фильма. Описать, что это за персонаж, чем занимается, с какими трудностями сталкивается, как справляется с проблемами. Это такой терапевтический прием, но применяться он должен только под строгим контролем психолога.

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Однако синдром главного героя может повлечь и неприятные последствия.

Человек может стать токсичным и эгоистичным. Чувства, эмоции и мнение близких людей перестанут быть важными. «Герой» будет ставить во главе жизни каждого только себя. Это может ярко проявиться в ссоре, когда человек с СГГ начнет говорить только про свои чувства и оскорблять другого.

Может спровоцировать депрессию или расстройства. Погоня за идеальной жизнью часто сильно бьет по самооценке, когда «главный герой» сталкивается с реальностью. Пребывая в образе, он теряет контакт с истинными потребностями, подавляет их. В итоге он подпитывает нарциссическое расстройство, таким образом компенсируя нехватку признания.

Как справиться с синдромом главного героя

Чтобы справиться с синдромом главного героя, клинический психолог советует научиться чувствовать себя наравне с другими, не делить людей на главных персонажей и второстепенных. Как это сделать?