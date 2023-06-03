8 мужских брендов из России, которые стоит знать

В последние пару лет российские бренды активно развивались и расширяли производство. Чтобы купить стильную и качественную одежду, не обязательно отправляться в магазины с иностранными лейблами.

Собрали восемь, на наш взгляд, весьма достойных брендов из России, которые предлагают одежду для мужчин.

SHU

Ребята из Санкт-Петербурга переосмыслили функциональную одежду и сделали ее лаконичной, стильной и экологичной. Свою историю бренд начал в 2012 с ярких непромокаемых плащей, а сегодня это большая линейка повседневной одежды для мужчин и женщин.

Кроме того, бренд запускает благотворительные программы и поддерживает различные экологические фонды.

Что покупать? Верхнюю одежду, трикотаж и вместительные рюкзаки.

ТВОЕ

За 20 лет существования бренд зарекомендовал себя как лидера в сегменте доступной молодежной одежды. Магазины ТВОЕ можно найти почти в каждом торговом центре, а ценовая политика позволяет приобретать вещи без удара по бюджету.

К тому же, в последние годы компания значительно переосмыслила ассортимент и добавила много базовых вещей для всех членов семьи.

Что покупать? Футболки с актуальными принтами, трикотажные шорты, одежду для дома.

12 storeez

Один из самых узнаваемых российских брендов современности с каждым сезоном увеличивает ассортимент мужской линейки, оставляя неизменным высокое качество своих изделий. Недавно представители 12 storeez официально заявили о смене курса — отныне бренд переходит в сегмент премиум-одежды.

Несмотря на это, именно здесь вы сможете найти практичные базовые вещи, которые прослужат вам много лет.

Что покупать? Деним, шерстяные свитеры, базовые кеды из натуральной кожи.

Henderson

До 2003 года магазины марки принадлежали европейской компании, но уже 20 лет как бренд зарегистрирован в России и ведет свою административную деятельность именно здесь.

Марка известна прежде всего классической одеждой и индивидуальным пошивом, однако сейчас в ассортименте можно найти спортивные вещи и домашнюю одежду.

Что покупать? Повседневную одежду в стиле кэжуал, аксессуары.

Gate31

Главные адепты минимализма на российском рынке совсем недавно представили мужскую линейку. Сам бренд появился в Санкт-Петербурге только в 2015-м, но благодаря интересным лекалам и высокому качеству продукции, стал одним из самых успешных российских брендов в своем сегменте.

Мужская линейка Gate31 — это базовый набор вещей, отличающихся лаконичностью и простотой в высоком исполнении.

Что покупать? Базовые футболки, хлопковые брюки, панамы.

Befree

Это прогрессивный бренд молодежной одежды с очень широкой мужской линейкой. «Инклюзивность, свобода самовыражения, красота и уникальность каждого, прогресс и инновации», — так определяют свои ценности представители Befree.

Мужская коллекция представлена более чем 10 разделами сайта — вы точно найдете то, что ищете. Ассортимент здесь очень универсальный: что-то для себя найдут и любители более классического стиля, и поклонники самых свежих трендов.

Что покупать? Трикотаж, одежду для мероприятий, купальные плавки.

Gloria Jeans

Сильные стороны бренда, который появился на рынке еще в 1988 году, — широкий ассортимент и доступные цены. Мужская линия бренда ориентирована на молодых людей, выбирающих комфорт и качественные базовые вещи. Здесь можно найти и одежду для похода на учебу или в офис, и пляжные коллекции.

Одежда для подростков представлена на сайте компании в отдельном разделе, что говорит о разделении не только в размерной сетке, но и в ассортименте.

Что покупать? Базовые футболки отличного качества по доступной цене.

Sorry, I'am not

Про себя ребята часто говорят: «Мы делаем спортивную одежду вечерней». Однако сейчас ценности бренда значительно расширились. Сегодня много внимания представители компании уделяют «устойчивому развитию» и экологии.

Большая часть вещей, представленных в ассортименте предназначены и для женщин, и для мужчин. Однако есть позиции, которые очевидно имеют разделение.

У бренда много крупных принтов и деталей, смелых цветов и моделей.

Что покупать? Яркие вещи, оверсайз-модели.

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