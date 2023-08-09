Рейтинг лучших беговых дорожек для дома

Не за горами осень, когда бег на улице может стать для многих сомнительным удовольствием. Но что делать, если регулярные пробежки успели полюбиться за лето?
Вместе с экспертами рассказываем, как выбрать беговую дорожку для дома, чтобы заниматься в любое время года.
Бюджетными считаются беговые дорожки ценой до 30 тысяч рублей.
Цена: ~23 000 рублей.
Описание: электрический тренажер для ходьбы и бега в легком темпе, оснащенный консолью управления, поручнями и подставкой под планшет.
Вес: 23 кг.
Размер: 124x55x100 см.
Скорость: до 8.5 км/ч.
Вес пользователя: до 90 кг.
Безопасность: антискользящее покрытие, система амортизации из четырех плоских эластомеров и двух амортизирующих суппортов, которые снижают нагрузку на позвоночник и суставы.
Функции: консоль с LED-дисплеем с голубой подсветкой, отображающим время, скорость, дистанцию и потраченные калории.
Плюсы: тренажер не шумный, простой и удобный в использовании, устойчивый и не занимает много места, его можно убрать под кровать или в шкаф.
Минусы: чтобы сложить тренажер, придется немного повозиться с болтами и шестигранником. Кроме того, некоторые пользователи отмечают жесткость опор дорожки и рекомендуют ставить ее на коврик.
Цена: ~25 000 рублей.
Описание: электрическая дорожка с 16 тренировочными режимами, включающими быструю ходьбу, легкий бег, бег трусцой, фартлек, аэробный бег, сжигание жира, интервальный бег, снижение веса, бег на выносливость, подготовку к марафону, развитие скорости и темповую тренировку.
Вес: 31 кг.
Размер: 72х109х131 см, высота в сложенном виде — 15 см.
Скорость: до 8 км/ч.
Вес пользователя: до 90 кг.
Безопасность: система амортизации из шести эластомеров, рифленые боковые направляющие по краям.
Функции: 16 встроенных тренировочных программ, дисплей, отображающий время тренировки, пройденное расстояние, скорость и расход калорий.
Плюсы: тренажер легко складывать, удобно перемещать благодаря транспортировочным колесикам, а с помощью встроенной подставки можно разместить в вертикальном положении, например за дверью или шкафом.
Минусы: некоторым пользователям некомфортно заниматься на дорожке с имеющимся небольшим наклоном, который нельзя отрегулировать.
Складные дорожки — идеальный вариант для тех, кто экономит пространство, но не хочет лишать себя возможности браться за поручни и следить за своими показателями на экране.
Цена: ~55 000 рублей.
Описание: электрическая складная дорожка, обладающая гидравлическим механизмом складывания с функцией плавного опускания, а также программами тренировок от специалистов фитнес-индустрии.
Вес: 63 кг.
Размер: 169x74.5x132 см в рабочем состоянии, 108x74x132 см в сложенном состоянии.
Скорость: до 16 км/ч.
Вес пользователя: до 130 кг.
Безопасность: дека повышенной прочности и система эластомеров, обеспечивающая эффективную амортизацию.
Функции: LCD-дисплей с голубой подсветкой, восемь программ тренировки, MP3-аудиосистема, пульсометр с поясом в комплекте, электронная регулировка наклона до 15%.
Плюсы: широкий функционал, тихая работа, длинное и широкое полотно, благодаря которому дорожка подходит для людей с большим ростом.
Минусы: некоторые пользователи отмечают проблемы в подключении и работе кардиопояса, недостоверные показатели пульсометра. На экране нет возможности увидеть сразу все показатели тренировки одновременно.
Цена: ~47 000 рублей.
Описание: электрическая беговая дорожка с мощным двигателем, гидравлической системой складывания и транспортировочными роликами.
Вес: 60 кг.
Размер: 167x72x132 см в рабочем состоянии, 95х72х140 см в сложенном состоянии.
Скорость: до 16 км/ч
Вес пользователя: до 135 кг.
Безопасность: многозонная система амортизации Ideal Soft Balance, медленное опускание полотна в последней фазе при раскладывании.
Функции: светящийся LCD-дисплей, сенсорные датчики для измерения сердечного ритма на поручнях, 12 беговых программ, включая целевые и пульсозависимые, встроенная аудиосистема, возможность изменять наклон полотна до 15% во время тренировки.
Плюсы: пользователи отмечают удобство и простоту сборки тренажера, тихую работу, хорошую амортизацию и работу динамиков.
Минусы: неудобно постоянно держаться за поперечный поручень для измерения пульса. Тренажер маркий, поскольку собран из глянцевого пластика.
Для маленьких помещений, где экономия пространства является абсолютным приоритетом при выборе тренажера, подойдут суперкомпактные и ультратонкие дорожки без поручней.
Цена: ~30 000 рублей.
Описание: ультракомпактная и легкая электрическая дорожка, состоящая только из бегового полотна и оснащенная транспортировочными роликами. Толщина дорожки — всего 14 см, хранить ее можно как в горизонтальном положении, так и в вертикальном, прислонив к стене.
Вес: 19 кг.
Размер: 145х61х14 см.
Скорость: до 10 км/ч.
Вес пользователя: до 100 кг.
Безопасность: антискользящее беговое полотно.
Функции: управляется с помощью пульта, который можно держать в руке во время тренировки. На нем же находится дисплей с показателями тренировки.
Плюсы: компактность, легкость. Есть прорезиненные ножки для вертикальнго хранения.
Минусы: отсутствие беговых программ. Если потерять пульт управления, дорожка не будет работать. Некоторым пользователям пластик, из которого сделана дорожка, кажется некачественным.
Цена: ~27 000 рублей.
Описание: компактная и легкая электрическая беговая дорожка толщиной всего лишь 12 см, с транспортировочными роликами. В интерьер может вписаться не только благодаря габаритам: интересный и стильный дизайн с боковыми панелями из массива дуба притягивает взгляд.
Вес: 20 кг.
Размер: 124х54х12 см.
Скорость: до 8 км/ч.
Вес пользователя: до 110 кг.
Безопасность: система амортизации, снижающая нагрузку на позвоночник и суставы, антискользящее покрытие.
Функции: экран на бампере тренажера со светящимися цифрами, отображающими время тренировки, расход калорий, скорость и дистанцию. Пульт дистанционного управления, позволяющий выбрать одну из 12 тренировочных программ или запустить тренировку на время, расстояние или количество калорий.
Плюсы: необычный дизайн, компактность, простота в использовании и устойчивость. Продается в комплекте с шумопоглощающим ковриком.
Минусы: при хранении в вертикальном положении часть веса приходится на место, где расположена кнопка включения, из-за чего использовать такой вариант хранения нежелательно — кнопка может со временем выйти из строя. Управление только через пульт дистанционного управления, и если его потерять, дорожкой будет невозможно управлять.
Механические дорожки приводятся в действие усилием пользователя, и, так как полотно на них обычно расположено под наклоном, а амортизаторы отсутствуют, использовать их для бега затруднительно, это скорее тренажер для ходьбы. Зато его не нужно подключать к электричеству и благодаря этому можно использовать где угодно.
Цена: ~9 000 рублей.
Описание: бюджетная складная механическая дорожка.
Вес: 11 кг.
Размер: 100х50х115 см.
Вес пользователя: до 120 кг.
Функции: на поручне находится работающий от батареек компьютер, отображающий скорость, время, дистанцию и количество калорий. Регулируемый вручную угол наклона.
Плюсы: низкая стоимость, компактность.
Минусы: полотно может работать неравномерно и съезжать в сторону во время тренировки. Конструкция ощущается некоторыми пользователями как хлипкая. Случаются проблемы и неполадки в работе компьютера.
Цена: ~14 000 рублей.
Описание: не просто беговая дорожка, а целая тренировочная станция с «диском здоровья», эспандерами и упорами для ног, которые можно использовать в упражнениях на пресс.
Вес: 16 кг.
Размер: 130х53х120 см в рабочем состоянии, 46х53х120 см в сложенном состоянии.
Вес пользователя: до 90 кг.
Функции: регулировка поручней по высоте, компьютер с отображением скорости, времени и расстояния, работающий от батареек.
Плюсы: компактность, простота конструкции.
Минусы: тугой ход полотна, от которого у некоторых пользователей быстро устают и даже начинают болеть ноги, проблемы в работе компьютера, возможны люфты и скрипы.
Магнитные беговые дорожки — это механические тренажеры, которые оснащены магнитной системой торможения полотна для его более плавного хода.
Цена: ~21 000 рублей.
Описание: складная магнитная беговая дорожка с транспортировочным колесами и возможностью хранения в вертикальном и горизонтальном положении.
Вес: 36 кг.
Размер: 130х76х144 см в рабочем положении, 63х76х141 см в сложенном положении.
Вес пользователя: до 120 кг.
Безопасность: магнитная система для плавного торможения.
Функции: механическая регулировка уклона, компьютер с отображением скорости, времени и расстояния, работающий от батареек. Пульсометр с сенсорными датчиками на поручнях.
Плюсы: большая беговая поверхность.
Минусы: низкие нерегулируемые поручни, из-за которых модель не подходит людям большого роста.
Цена: ~13 000 рублей.
Описание: складная магнитная механическая дорожка для бега.
Вес: 26 кг.
Размер: 138х65х125 см в рабочем состоянии, 53х65х129 см в сложенном виде.
Вес пользователя: до 100 кг.
Функции: компьютер, работающий на батарейках, выводит пять основных параметров тренировки на LCD-дисплей. Есть возможность тренироваться по установленным целевым параметрам. Модель оснащена пульсометром и датчиками измерения пульса на рукоятках.
Плюсы: простота сборки и использования. Невысокая цена.
Минусы: пользователи пишут о шумной работе тренажера.
На какие критерии следует обращать внимание, чтобы выбрать дорожку, подходящую именно вам, рассказал генеральный директор крупного интернет-магазина спортивных товаров Денис Пашков.
Длина полотна варьируется от 100 до 160 см, а ширина от 30 до 60 см.
Самые распространенные дорожки сегодня — это электрические. Они оснащены моторами с мощностью от 1,5 до 4 лошадиных сил. Выбор мотора сопряжен с весом дорожки: чем он мощнее, тем больше вес.
Для стабильной работы на высоких скоростях следует отдать предпочтение моторам от 2-3 лошадиных сил. Ну и конечно, необходимо обратить внимание на максимальную скорость, которую модель способна выдавать.
Наклон беговой дорожки позволяет имитировать бег в горку. Для многих тренировок эта функция необходима, поэтому она довольно распространена.
Важно обратить внимание, каким образом изменяется угол наклона. Если механически — это значит, что придется сойти с дорожки, изменить вручную угол, потом продолжить бег. Если электрически — нажали кнопку во время бега, и угол наклона изменился. Второй вариант обойдется дороже.
Стандартным набором функций для беговой дорожки на сегодняшний день является измерение продолжительности тренировки, пройденной дистанции, скорости, пульса и сожженных калорий.
Крайне желательно наличие кардиодатчика, так как он позволяет рассчитать нагрузку на организм во время бега. Из дополнительных функций можно назвать возможность подключения устройств по bluetooth, набор программ тренировок и так далее. Чем дороже тренажер — тем больше в нем функций, нужных и не очень.
В беговых дорожках премиум-класса предусмотрены компьютеры-мониторы с тачскрином для пользования интернет-браузерами и веб-приложениями.
Бег противопоказан людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как:
заболевания сердечно-сосудистой системы;
болезни двигательного аппарата;
болезни суставов;
ожирение;
остеохондроз;
заболевания дыхательной системы;
повышенное давление;
перенесенный инфаркт или инсульт;
варикозное расширение вен.
Однако не каждый из пунктов является категорическим противопоказанием, отмечает фитнес-эксперт, специалист по осанке, тренер Денис Соломин. Ставить строжайший запрет или давать разрешение на тренировку должен врач.
С варикозом бегать нельзя, но в частных случаях и в компрессионных гетрах — можно. При проблемах с суставами бегать нельзя, но при правильной разминке и определенном времени под нагрузкой — бывает можно. А вот при нарушениях суставных поверхностей типа артроза бегать нельзя точно. Также нужна консультация врача при беременности. В первый триместр бегать точно нельзя.
При этом бег на дорожке всегда можно заменить на не менее полезную ходьбу.
Важнейший аспект обслуживания тренажера — это смазывание бегового полотна. Из-за частой эксплуатации и сухости воздуха в помещении смазка между беговым полотном и декой постепенно высыхает. И если не проводить профилактику, усилится нагрузка на двигатель тренажера, и он может сгореть.
Не смазывая беговую дорожку, вы укорачиваете ее жизнь. К тому же, если тренажер сломался из-за того, что его не смазывали, вам могут отказать и в гарантийном обслуживании.
Невооруженным взглядом вы, конечно, не определите, пора или нет освежить смазку на беговой дорожке. Если только дорожка не начала скрипеть и скрежетать, но до этого лучше не доводить. Так что же делать?
Можно приподнять беговое полотно и потрогать его изнутри пальцем. Если после этого на пальце остается силиконовое вещество, то все хорошо и смазывать дорожку пока не требуется. Если же полотно сухое, пришло время его смазать.
Также можно воспользоваться универсальным советом от производителей:
при использовании дорожки менее трех часов в неделю смазывать один раз в месяц;
при использовании более семи часов в неделю смазывать один раз в полмесяца.
Если вы не хотите заморачиваться со смазкой тренажера, то выбирайте модели, где есть функция автоматической смазки. На стоимости тренажера эту функция сильно не сказывается, а вот пользы от нее в разы больше.
Поэтому имеет смысл выбрать модель с автоматическим смазыванием. Самые популярные из них: Proxima Garda, Proxima Paula, Proxima Gela, Proxima Ivetta. В таких необходимо лишь заливать масло в бак, а дальше все делает сам тренажер.
Располагая беговую дорожку в довольно привлекательных для этого местах — на балконе или в гараже — стоит помнить о том, что из-за воздействия низких температур в ее системе может образоваться конденсат, который может нанести непоправимый ущерб.
Поэтому, если есть необходимость поставить дорожку в одно из таких мест, стоит накрыть ее чем-то теплым. Но лучше размещать тренажер в квартире или в доме. А для экономии места можно приобрести компактную или складную модель.
По технике безопасности дорожку нужно ставить консолью к стене, чтобы не влететь в стену в случае потери равновесия. Также желательно оставить по полметра «воздуха» справа и слева от тренажера.
Электропотребление дорожки зависит от модели и мощности ее двигателя. В среднем этот показатель варьируется от 1 до 3 кВт/ч.
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