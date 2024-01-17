6 лучших достопримечательностей Калининграда

Калининградская область — единственный регион России, у которого нет прямой границы с основной российской территорией. Эти земли имеют долгую историю и принадлежали викингам, Тевтонскому Ордену, полякам, литовцам и немцам. В 1945 году территория окончательно перешла России и получил название «Калининград» вместо прежнего «Кенингсберг».

Архитектура города и его музеи отражают эту удивительную историю. Рассказываем о самых интересных местах Калининграда, в которых стоит побывать всем туристам.

Остров Канта

Когда-то остров Канта был отдельным городом и даже имел свой порт. Эта достопримечательность сильно пострадала во время британских авиаударов 1944 года: практически все строения и 5 мостов превратились в руины. Сейчас на территории острова восстановлен кафедральный собор — визитная карточка Калининграда — и разбит парк. Рядом с храмом находится могила выдающегося мыслителя Иммануила Канта.

Здесь же можно увидеть «Сердце города» — камень, который изображает три объединенных территории, когда-то образовавшие Кенигсберг.

Службы в соборе не проводятся, он теперь работает как музей. Еще в нем устраивают концерты органной музыки. Билеты на них нужно покупать заранее, так как желающих их посетить много.

Фото www.istockphoto.com/castenoid

Как добраться: общественным транспортом до остановки «Рыбная деревня», «СК Юность» или «Дом культуры моряков», далее пешком через Медовый мост.

Рыбная деревня

Так называется квартал, расположенный вдоль набережной напротив острова Канта. Когда-то здесь был рыбный рынок — отсюда и такое название. Это самый туристический район города, в основном для туристов и созданный. Несмотря на то что здания выглядят точно так же, как дома в центре Хельсинки или Таллина, на самом деле они построены уже в XXI веке.

Здесь можно сделать красивые фотографии, полюбоваться видами города, купить сувениры: магниты, открытки и всевозможные изделия из янтаря.

Фото www.istockphoto.com/Sergei Dubrovskii

Как добраться: общественным транспортом до остановки «Рыбная деревня».

Бранденбургские ворота

Это одни из самых старых городских ворот, практически живая история. Они выглядят не столь величественно, как Бранденбургские в Берлине. Зато калининградские ворота, построенные в XVII веке, до сих пор используются по прямому назначению. Здесь же находится музей марципана.

Кстати, Бранденбургские ворота не единственные, в которых расположился музей: к примеру, во Фридландских воротах находится музей городского быта.

Фото Виктория Зражва / Яндекс Карты

Как добраться: автобусом до остановки «Улица Багратиона».

Хомлины

Хомлины — это местные домовые, которые по легенде обитали в домах ювелиров, работающих с янтарем. Их фигурки установлены в разных частях города. Поэтому можно устроить себе своеобразный квест — попробовать найти всех семерых персонажей.

Кстати, по Калининграду интересно гулять. Перекрестки здесь устроены лучеобразно, что на первых порах ставит в тупик туристов. Перед тем как собраться на прогулку, стоит подобрать удобную обувь на толстой подошве. Туристические маршруты вымощены брусчаткой, поэтому ни туфли на каблуках, ни кеды не подойдут для длительных походов.

Фото Павел СМ / Яндекс Карты

Как добраться: самый «старый» хомлин сидит на мосту, который ведет к острову Канта.

Музей янтаря

Янтарь добывают не в самом Калининграде (хотя можно поискать кусочки на Куршской косе), но самые интересные образцы этого вещества, а также предметы искусства свозят в музей в этом городе.

Здание музея находится на территории бывшего кенигсбергского форта. В 1945 году это было одно из первых зданий, над которым был вывешен советский флаг.

Режим работы музея зависит от сезона, но он в любом случае открыт почти всегда: не работает только по понедельникам в период с октября по апрель.

Фото Калининградский музей янтаря / ВК

Как добраться: трамваем или автобусом до остановки «Площадь Маршала Василевского».

Дом смотрителя моста

Здание на берегу реки когда-то действительно принадлежало смотрителю моста. Сейчас здесь находится музей открытки.

Интерьер частично сохранен, но некоторые элементы пришлось воспроизвести. Можно осмотреть внутреннее убранство Дома смотрителя моста и подняться на башню.

Фото Ярослав Бочурин / Яндекс Карты

Как добраться: общественным транспортом до остановки «Рыбная деревня», далее пешком.