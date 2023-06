6 компьютерных игр, в которые не стоит играть детям

Иногда мы позволяем детям увлекаться играми не по возрасту. Вряд ли случится что-то плохое, если юный геймер, например, примерит образ Геральта из Ривии и будет сражаться с монстрами. Однако есть ряд игр, которые точно нужно отложить до совершеннолетия. И вот почему.

Серия игр Postal

Если фанаты будут доказывать, что в серии скрыт глубокий смысл, — не поддавайтесь на уговоры. В первую очередь игры Postal о сумасшествии.

Фото Кадр из игры

В самом начале героя выселяют из дома за неуплату долгов, поэтому он начинает мстить всем жителям города. Помимо убийств ни в чем не повинных людей игра пропагандирует варварское отношение к животным. И все это безумие обрамляется шутками в стиле черного юмора.

Серия игр Manhunt

Здесь можно провести аналогию с Postal: жестоко, бесчеловечно, дико. Во многих странах игра запрещена. Уже из названия понятно, что речь пойдет об охоте на людей.

Фото Кадр из игры

По сюжету жестокого убийцу, управление которым отдается в руки игроку, арестовали и приговорили к смертной казни. Героя спасает не менее жестокий режиссер. И чтобы выжить, игроку придется совершать ужасные поступки.

Серия игр Lucius

Если вы смотрели фильм «Омен», то сразу поймете, о чем речь.

Фото Кадр из игры

Маленький мальчик является сыном сатаны, и игрок должен творить беспредел в его роли. Хотя куда логичнее было бы охотиться за нечистой силой. В общем, игра поощряет совсем не детские поступки и будет плохим примером для подражания.

Hatred

Здесь похожий посыл, что и в Postal: сплошное безумие под маской веселья. Фанаты считают, что шутер Hatred несет в себе глубокий смысл. Однако какая глубина может быть в жестоких и кровавых сценах?

Фото Кадр из игры

Существует теория, что в пиксельных мирах, созданных в подобных играх, человек может выплеснуть всю ненависть. Но если мы рассматриваем детей, то такие развлечения могут быть восприняты как инструкция к действию.

Lollipop Chainsaw

Леденцы, бензопила и зомби — на первый взгляд, игра может привлечь детей, которым нравится тематика живых мертвецов.

Фото Кадр из игры

И все бы ничего, но Lollipop Chainsaw немного о другом. Игра чрезмерно сексуализирована и затрагивает взрослые темы в подробностях. Особенно сильно это ощущается в комментариях зомби относительно тела главной героини.

За прямую трансляцию Lollipop Chainsaw игровая платформа Twitch пообещала вечный бан пользователям.

Lust for Darkness и Lust from Beyond

Серия направлена на взрослый контент, который детям видеть однозначно не стоит.

Фото Кадр из игры

В Lust for Darkness и Lust from Beyond игрок может рассматривать предметы из магазинов для взрослых и даже наблюдать за любовными утехами. Здесь как раз такой случай, когда игра создана другими, но стыдно может быть именно вам.

