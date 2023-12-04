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Наступили холода, а это значит, что пора утепляться. Но что согреет руки лучше этой зимой — варежки или перчатки? Вместе со стилистом-имиджмейкером Полиной Михайловой решили это выяснить.
Первые упоминания о варежках встречаются еще в XIII веке. Есть несколько версий происхождения их названия. Кто-то считает, что наименование происходит от скандинавского «варяжская рукавица», а другие уверены, что варежки так названы из-за древнерусского глагола «варити» — оберегать, защищать.
Этот предмет гардероба считается достоянием русского народа, его даже выдвигали на звание символа Олимпиады в Сочи. А в Санкт-Петербурге в 2013 году открыли музей варежки с более чем 500 экземплярами.
Так почему варежки так популярны? Считается, что в них рукам намного теплее, чем в перчатках. Это связано с тем, что пальцы находятся рядом и греют друг друга.
Главный плюс варежек — они свободно сидят на руке, их удобно снимать и надевать. При этом они могут быть из плотного и тонкого материала, а рукодельницам проще и быстрее их вязать. Кроме того, в таких рукавицах можно сжать пальцы в кулак или спокойно размять их.
Однако кроме достоинств, у варежек есть ряд неоспоримых недостатков:
в них неудобно управлять машиной и брать мелкие предметы: ключи, телефон, кошелек;
они мешают пользоваться смартфоном или планшетом;
рукавицы сильно ограничивают движения, их приходится снимать, чтобы, например, расстегнуть куртку.
Немалое участие в становлении популярности перчаток приняла католическая церковь. В XI веке нашей эры при посещении храма люди обязательно покрывали руки (в ту эпоху именно религия диктовала основы этикета).
Огромным поклонником мужских перчаток был Наполеон Бонапарт. Его коллекция насчитывала свыше 240 пар. Впрочем, от французского императора не отставала и его жена — Жозефина. Сегодня этот элемент одежды очень актуален и есть в гардеробе как у мужчин, так и у женщин.
Перчатки из тонкой кожи или велюра могут стать прекрасным акцентом в вечернем образе.Полина МихайловаПерсональный стилист-имиджмейкер
Перчатки дарят «ощущение свободы». В них удобно взять что-то в руки, проще достать из кармана смартфон или управлять автомобилем.
Однако многие замечают, что в перчатках руки мерзнут намного быстрее, чем в варежках. Здесь важно понимать, что такие аксессуары не производят тепло, а всего лишь удерживают его. Но они тоже могут быть теплыми, если сделаны из натуральной кожи и имеют мех внутри.
Чтобы спасти руки от холодов, нужно правильно подобрать аксессуар. Вот несколько основных критериев выбора:
Перед покупкой обратите внимание на материал, из которого сделаны перчатки или варежки. Натуральные изделия моментально впитывают тепло руки, а искусственные фактуры сохраняют прежнюю температуру.
Внимательно изучите срезы и швы.
Если для вас важно качество, стоит отказаться от изделий, сшитых из кусочков или сделанных из синтетики.
При покупке варежек или перчаток лучше выбирать изделия из козьей или овечьей шерсти, модели из ангоры, шерсти мериноса и смеси разных видов пряжи.
Обязательно обращайте внимание на размер аксессуаров. Правильно подобранные варежки или перчатки плотно сидят на руке, а при необходимости без труда снимаются.
Не забывайте и об эстетике образа. При выборе ориентируйтесь на сочетаемость в цвете, фактуре и уместности. Например, кожаные перчатки не годятся для образа в спортивном стиле.
Учитывайте длину изделия. Если у верхней одежды укороченный рукав, перчатки должны заходить под него.
Если верхняя одежда с принтом, то аксессуар на руки лучше выбрать однотонный — в цвет принта.
Если вы не можете решить, что лучше, возьмите флип-топ. Это те же самые перчатки, но сверху прикрыты половинкой варежки. Ее легко откинуть, тогда пальцы станут свободными и можно без труда пользоваться телефоном.Полина МихайловаПерсональный стилист-имиджмейкер