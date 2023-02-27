Adidas и Канье Уэст собираются возобновить сотрудничество, сообщают СМИ

В сети появились слухи, что мировой бренд собирается продолжить сотрудничество с Канье Уэстом. Напомним, что в конце октября 2022 года компания разорвала контракт с рэпером после серии его антисемистских высказываний.

Как сообщают западные издания, цель новой сделки — предотвратить финансовые убытки и распродать остатки кроссовок Yeezy. По оценкам инсайдеров, к 2023 году их у бренда накопилось на сумму примерно в $ 530 млн (почти 40 млрд рублей). Производства новых моделей не будет. Первой в продаже, по сообщению портала SneakerFreak, стоит ожидать расцветку Yeezy Boost 350 Pirate Black.