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Бренд Bulgari представил самые тонкие механические часы в мире
Жизнь и общество

Сегодня, 17:10

1 мин.

Бренд Bulgari представил самые тонкие механические часы в мире

Мария Маковей
Автор
Часы Octo Finissimo Ultra COSC от Bulgari.
Фото скриншот из видео
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Ювелирный бренд Bulgari выпустил самые тонкие в мире механические часы Octo Finissimo Ultra COSC. Толщина их корпуса — 1,7 мм, а диаметр циферблата — 40 мм. Стоимость уникального изделия составляет 600 тысяч евро (60,65 млн рублей), сообщает РБК Life.

Основная пластина изготовлена из плотного и прочного карбида вольфрама, обеспечивающего жесткость и прочность корпусу. А добиться такого тонкого циферблата удалось благодаря работе инженеров, часовщиков и дизайнеров, в том числе за счет оптимизации сапфирового стекла.

Уникальная новинка выпущена в ограниченном количестве — к покупке доступны всего 20 экземпляров. Также есть версия Octo Finissimo Ultra Platinum в платиновом исполнении.

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