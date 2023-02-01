Редакция «Стиля жизни от СЭ» объявила розыгрыш полезных для здоровья подарков

Сегодня, 15:30
Редакция «СЭ» запустила конкурс ко Дню всех влюбленных. Если вы не знаете, к кому проявить внимание, выберите себя, ведь здоровый эгоизм еще никому не вредил. Поэтому совместно с сетью ортопедических салонов ОРТЕКА коллектив редакции «Стиля жизни» решил разыграть подарки для комфорта и заботы о своем здоровье: ортопедическую подушку для сна, подушку под поясницу и балансировочный диск-массажер.
Чтобы получить один из призов, нужно подписаться на канал «Стиль жизни от СЭ» в Дзене, поставить лайк под постом и написать под ним любой комментарий. Именно по комментариям будет определена тройка победителей.
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