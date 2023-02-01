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Сегодня, 15:30

Редакция «Стиля жизни от СЭ» объявила розыгрыш полезных для здоровья подарков

Ольга Стрельникова
Фото «СЭ»
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Редакция «СЭ» запустила конкурс ко Дню всех влюбленных. Если вы не знаете, к кому проявить внимание, выберите себя, ведь здоровый эгоизм еще никому не вредил. Поэтому совместно с сетью ортопедических салонов ОРТЕКА коллектив редакции «Стиля жизни» решил разыграть подарки для комфорта и заботы о своем здоровье: ортопедическую подушку для сна, подушку под поясницу и балансировочный диск-массажер.

Чтобы получить один из призов, нужно подписаться на канал «Стиль жизни от СЭ» в Дзене, поставить лайк под постом и написать под ним любой комментарий. Именно по комментариям будет определена тройка победителей.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
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