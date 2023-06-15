Сексолог рассказала, чем привлекательны женщины после 40 лет

Психолог, коуч и тренер центра сексуального образования Ольга Заленская специально для «СЭ» рассказала, чем привлекательны женщины после 40 лет. «Плюсов у этого возраста не мало. Зрелая женщина, как правило, лучше понимает и знает себя, умеет четко формулировать свои желания и доносить их до партнера. Часто с такой женщиной намного комфортнее строить отношения. Да и с самой собой ей по этим же причинам живется более гармонично и уютно», — подчеркнула специалист.

По словам Ольги Заленской, жизненный опыт дает женщине более широкий взгляд на вещи, делает ее мудрее и осознаннее, внутренне богаче. «По этим причинам многие зрелые женщины признаются, что ни за что бы не променяли свою мудрость и принятие себя, которые пришли с годами, на то время, когда они были моложе, но психологически менее зрелыми и опытными», — отметила сексолог.

Как отметила Ольга Заленская, в отношениях со зрелой леди довольно интересно. «Взрослая женщина часто оказывается более горячей и умелой в постели, успела изучить и понять свое тело, а главное наконец-то знает, что ей действительно доставляет удовольствие и получает истинное наслаждение от интимных утех», — пояснила эксперт. Кроме того, до сорока часто женщине бывает не до интима — все время занимают маленькие дети, материальное обеспечение и другие насущные дела. После 40 эти вопросы, как правило, уже стоят не так остро и можно наконец-то расслабиться, обратить внимание на собственные источники радости. Взрослые женщины, в отличие от юных, уже выстроили карьеру и имеют стабильный доход, накопления, и в вопросе выбора партнера могут не так пристально смотреть на денежную сторону вопроса, а выбирать человека для души, подытожила Ольга Заленская.

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