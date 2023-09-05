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Сегодня, 06:35

Шарлиз Терон пожаловалась на бьюти-тренд из 90-х

Шарлиз Терон.
Фото Global Look Press
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Голливудская актриса Шарлиз Терон призналась, что в молодости, стремясь соответствовать стандартам красоты, сделала себе тонкие брови, о чем сейчас сильно жалеет. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.

«Моей главной ошибкой была, несомненно, тонкая бровь из 90-х. Я до сих пор еще восстанавливаюсь после этого», — заявила она.

Несколько лет назад в моде были тонко выщипанные брови, сейчас же в тренде — густые и темные.

Ранее модель Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции, которую сделала у хирурга Беллы Хадид.

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