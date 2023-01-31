Специалисты Google Research Osmo разработали искусственный интеллект по созданию ароматов

Google Research Osmo создал нейросеть, способную генерировать новые запахи. Искусственному интеллекту было продемонстрировано 5000 молекул различных ароматов и то, как их воспринимают и описывают люди. Перед Osmo стоит задача по созданию нового поколения ароматических молекул, которые впоследствии будут применены в парфюмерии и в ухаживающей косметике в виде отдушек. На сегодняшний день большинство ароматов производят вручную, используя химикаты. Osmo создана, чтобы найти им синтетическую замену.

В планах Google Research Osmo — наделить компьютеры обонянием и буквально «оцифровать» запах. Однако пока таким запросам не соответствует техническая база.