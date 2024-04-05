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Стилист назвала аксессуар, который старит
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Стилист назвала аксессуар, который старит

Мария Маковей
Автор
Женщина надевает бусы из жемчуга.
Фото Siri Stafford/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» стилист, дизайнер Аника Керимова заявила, что бусы из жемчуга могут добавить женщине пару-тройку лет. Поэтому очень важно быть аккуратным с таким аксессуаром и выбирать небольшие ожерелья из настоящего жемчуга. А вот от пластиковых имитаций длиной в метр лучше отказаться.

«Замените бусы из жемчуга лаконичными цепочками с небольшой подвеской. Если очень хочется украшение именно с этим камнем — отдайте предпочтение небольшой броши или тонкому браслету», — посоветовала эксперт.

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