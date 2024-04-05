Стилист назвала аксессуар, который старит

В беседе с «СЭ» стилист, дизайнер Аника Керимова заявила, что бусы из жемчуга могут добавить женщине пару-тройку лет. Поэтому очень важно быть аккуратным с таким аксессуаром и выбирать небольшие ожерелья из настоящего жемчуга. А вот от пластиковых имитаций длиной в метр лучше отказаться.

«Замените бусы из жемчуга лаконичными цепочками с небольшой подвеской. Если очень хочется украшение именно с этим камнем — отдайте предпочтение небольшой броши или тонкому браслету», — посоветовала эксперт.