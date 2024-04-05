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Названа модная замена белым кроссовкам на весну 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 16:35

1 мин.

Названа модная замена белым кроссовкам на весну 2024 года

Мария Маковей
Автор
Девушка в белых кроссовках.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Фешн-эксперты французского Vogue назвали самые модные кроссовки этой весны, которые станут отличной заменой белым кроссовкам.

Так в текущем сезоне особенно популярными станут изделия ярких оттенков. Их уже включили в свой гардероб многие знаменитости. Среди них американская модель Хейли Бибер, которая выбрала разноцветный трейловый (предназначенные для бега) фасон. В то же время французская модель Тина Кунаки остановилась на классическом варианте кроссовок от Adidas с бордовыми полосками.

Удивительно, но в центре внимания вновь оказались беговые кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66. Такие изделия желтого цвета носила героиня актрисы Умы Турман в фильме «Убить Билла».

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