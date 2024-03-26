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Стилист перечислила обувь, которую не стоит сочетать с платьями
Жизнь и общество

26 марта, 17:10

1 мин.

Стилист перечислила обувь, которую не стоит сочетать с платьями

Мария Маковей
Автор
Девушка в платье на фоне оливковой стены
Фото alexalenin/istockphoto.com
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Имиджмейкер и стилист Полина Шмелева рассказала WomanНit, какую обувь нельзя сочетать с платьями.

Так созданию женственного образа помешают сапоги на грубой платформе. Их эксперт советует заменить на классические ботильоны. В список «запрещенки» стилист включила и спортивные кроссовки, которые следует заменить на кеды или белые классические кроссовки.

Кроме того, специалист рекомендует избегать сочетания мини-платьев с ботинками. Их необходимо заменить на высокие сапоги.

«Высокий каблук и мини-платье смотрится вульгарно. Без вариантов. Элегантности вам придаст только удлиненное платье, можно обтягивающее, в миксе с высоким каблуком, если без него никак», — добавила стилист.

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