Стилист рассказал, как правильно подготовиться к шопингу, чтобы не потратить лишнего

Стилист, главный визуальный мерчендайзер интернет-магазина Александр Кузиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как подготовиться к продуктивному шопингу и обойтись без лишних трат. «В первую очередь, нужно выяснить, какие вещи у вас уже есть. Заранее достаньте и примерьте каждое изделие. Это поможет не только освежить в памяти ассортимент своего шкафа, но и избавиться от одежды, которая перестала подходить по размеру, потеряла презентабельный вид или просто разонравилась», — пояснил эксперт. Причем стоит пересмотреть гардероб не только на текущий сезон, но и на следующие — покупка летних вещей зимой будет гораздо выгоднее. «Составить капсулы на каждое время года непросто, но это стоит потраченного времени», — подчеркнул Александр Кузиков. Это позволит понять, что происходит у вас в шкафу и косметичке, какие имеются аксессуары и обувь, а чего не хватает.

Далее стилист посоветовал переходить к планированию покупок. Необходимо составить список того, что нужно купить. «Чем точнее будет сформулирована каждая позиция, тем больше шанс, что новая вещь не станет лежать на дальней полке. Четкий план поможет купить действительно нужное и значительно сократит количество спонтанных приобретений», — пояснил Александр Кузиков. Брать все и сразу необязательно — достаточно время от времени сверяться со списком, чтобы не потерять голову.

Перед тем, как отправляться за покупками, эксперт предложил сфотографировать комплекты одежды, которые уже есть. Визуализация гардероба поможет понять, подходит ли блузка, которая так понравилась, к вашему гардеробу и будет ли с чем ее носить.

Теперь, по словам Александра Кузикова, пришло время определить бюджет, чтобы обезопасить свой кошелек от чрезмерных трат: «Заранее обозначьте сумму, которую вы готовы потратить. Из нее нужно выделить средства на каждый пункт списка и оставить немного денег на незапланированные покупки. Только после этого можно идти в магазин или открывать сайты любимых брендов. В противном случае вы рискуете потратить слишком много, и тогда долгожданный шопинг может обернуться разочарованием», — резюмировал стилист.