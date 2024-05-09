Стилист Рогов посоветовал носить одежду задом наперед

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Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Соответствующий пост появился в его в Telegram-канале.

Эксперт проанализировал модные коллекции известных брендов и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник. В качестве примеров Рогов опубликовал снимки моделей с показов Chanel, Rokh, Carven и Lorenzo Serafini.

Новому тренду уже последовала It-girl Алеша Славко. Она продемонстрировала новые образы, среди которых появился золотой костюм от Рогова, верх которого девушка надела задом наперед.