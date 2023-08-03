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Сегодня, 14:45

В Москве прошли Вторые Всероссийские Трансплантационные Игры

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Сердце и инструменты хирурга.
Фото Freepik/freepik
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В Москве прошли Вторые Всероссийские Трансплантационные Игры. С 28 по 30 июля более 150 участников со всей России собрались в академии спорта Playpark. Все это люди, пережившие пересадку донорских органов — почек, печени, сердца, легких, а также родственные им доноры и люди, получающие диализную терапию.

В числе специальных гостей мероприятия были приглашены фехтовальщица на саблях, многократная чемпионка России, Европы и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Софья Великая, теннисист, тренер, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и ведущий специалист проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российской Федерации Футбола Александр Ибрагимов.

Участники соревновались в беге на разные дистанции, в плавании, игре в волейбол, баскетбол, бадминтон. Также были организованы турниры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, дартсу и боулингу.

В этом году впервые участниками мероприятия стали подростки, а для детей была организована специальная секция с зарядкой и «Веселыми стартами». Около 30 малышей, которым были пересажены органы, приехали вместе с родителями, чтобы стать частью этого большого спортивного события и приобщиться к физической культуре и здоровому образу жизни.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Медицина
Мотивация
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