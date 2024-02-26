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В Подмосковье состоялась юбилейная «Гонка Легкова PARI»
Жизнь и общество

26 февраля, 16:00

1 мин.

В Подмосковье состоялась юбилейная «Гонка Легкова PARI»

Мария Маковей
Автор
Гонка Легкова.
Фото от TOM KULIBYAKIN
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23 февраля в городе Пересвет Московской области состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам — юбилейная десятая «Гонка Легкова PARI», в которой приняли участие более 5000 человек. Также в рамках спортивного события прошла детская лыжная гонка «Гонка Легкова СберKids», ее участниками стали юные спортсмены от 4 до 16 лет.

«На мероприятии было не только много титулованных лыжников и биатлонистов, но и просто любителей лыжного спорта, начинающих лыжников. Мы объединили 5-6 поколений спортсменов и очень этим гордимся. Рады, что из года в год удается проводить мероприятие на высоком уровне и привлекать внимание к теме спорта и здорового образа жизни», — отметил Александр Легков, создатель Гонки и победитель Олимпийских игр Сочи-2014.

Кроме того, гостей мероприятия ждала насыщенная развлекательная программа — теплая зона с активностями, небольшая концертная программа, DJ-сет и впервые организованная выставка более 30 Олимпийских медалей. Также каждый желающий мог получить автограф от титулованных спортсменов и поучаствовать в розыгрышах призов от партнеров.

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