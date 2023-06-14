Визажист поделилась секретом матовой кожи даже в жару

Визажист Мария Крючина рассказала «СЭ», как сохранить кожу матовой даже в жару. «Для обладателей склонной к жирности кожи и любителей матового финиша отлично подойдет минеральная пудра для матирования Т-зоны. Она абсорбирует излишки себума и не создает эффекта слоеного пирога на лице», — пояснила специалист.

В течение дня для сохранения эффекта Мария Крючина посоветовала использовать матирующие салфетки. Об остальных секретах быстрого летнего макияжа на каждый день читайте в полной версии материала в «СЭ».