Визажист поделилась секретом матовой кожи даже в жару

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Визажист Мария Крючина рассказала «СЭ», как сохранить кожу матовой даже в жару. «Для обладателей склонной к жирности кожи и любителей матового финиша отлично подойдет минеральная пудра для матирования Т-зоны. Она абсорбирует излишки себума и не создает эффекта слоеного пирога на лице», — пояснила специалист.
В течение дня для сохранения эффекта Мария Крючина посоветовала использовать матирующие салфетки. Об остальных секретах быстрого летнего макияжа на каждый день читайте в полной версии материала в «СЭ».
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