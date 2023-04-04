Врач прокомментировала признание Беллы Хадид о болезни Лайма

В личном видеоблоге Белла Хадид поделилась с подписчиками информацией о проблемах со здоровьем и о том, что работа модели в последнее время дается ей нелегко, а от своего отображения в зеркале ее буквально тошнит. Всему виной, по словам девушки, болезнь Лайма, которую у нее диагностировали в 2012 году, а также последствия перенесенной в прошлом году экстренной стоматологической операции и развившейся инфекции. Все это сказалось на внешности и самочувствии модели. Последствия особенно усиливаются во время стрессов или болезни. Среди симптомов, на которые пожаловалась Белла, тревога, усталость, депрессия, отсутствие мотивации, боли, проблемы с кишечником и кожей.

Редакция «СЭ» попросила врача-эндокринолога Марию Филатову рассказать о том, что такое болезнь Лайма, из-за чего может возникнуть, и чем она опасна. «Болезнь Лайма возникает из-за инфекции, переносимой клещами. После курса антибиотиков и уничтожения возбудителя наступает полное извлечение, но может появиться астеновегетативный синдром», — пояснила специалист. По ее словам, к нему относится болезненное состояние после ковида (постковидный синдром), а также слабость, физическое и психическое истощение после гриппа. При астеновегетативном синдроме человек испытывает неспецифичные симптомы, включая усталость, когнитивные трудности, мышечную боль и отек суставов, которые проходят в течение полугода. Но в некоторых ситуациях мозг может слишком хорошо «запомнить» это состояние и зафиксировать его как новую норму. «Действительно в таком состоянии качество жизни и трудоспособность могут быть значительно снижены. Маловероятно, что в случае Беллы «ненависть своего отражения в зеркале» — проявление болезни Лайма. Скорее дисморфофобии — самостоятельного расстройства, при котором человек чрезмерно озабочен реальным или воображаемым недостатком. Истерический невроз, неврастения, расстройства пищевого поведения, такие как анорексия и булемия — частые спутники моделей и без болезни Лайма», — подытожила Мария Филатова.

Ранее мы поделились личными историями девушек с расстройствами пищевого поведения, к которым относятся анорексия и булемия.