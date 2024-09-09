«Чувство юмора, как и чувство голода, не атрофируется»: 10 ярких цитат Александра Маслякова

Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК», который является организатором и производителем популярной телевизионной передачи «КВН».



Как сообщает ряд СМИ, последние два года Александр Васильевич Масляков боролся с онкологией. Легендарный телеведущий отошел от работы в КВН еще в 2022 году из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после перенесенного ковида. Последние полгода Александр Васильевич был в плохом состоянии. Он с трудом разговаривал, тяжело дышал. Ситуацию осложняли и последствия коронавирусной инфекции — ей ведущий переболел дважды.

8 сентября официальный Telegram-канал КВН сообщил, что Александр Васильевич Масляков скончался в возрасте 82 лет.



«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в публикации.



Вспоминаем самые известные высказывания ведущего, подарившего миру юмористическую программу, которая стала настоящим символом российского ТВ.

Фото Global Look Press

10 ярких цитат Александра Маслякова

«Чувство юмора, как и чувство голода, не атрофируется».

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«Я говорю — не ах, у меня в КВНе ребята лучше шутят».

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«У нас профессионально никто не играет, это все художественная самодеятельность».

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«Вы как-то за скобками оставляете масштабы увлечения людей вот этим нехитрым занятием, которое называется КВН».

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«Научиться шутить — это все нужно в жизни, необходимо в жизни».

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«Интернет — это большая помойка такая. Причем помойка анонимщиков».

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«Я так хорошо устроился в жизни, что работа приносит мне удовольствие, мне не надо от нее отдыхать».

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«Нельзя у нас вообще зло шутить над человеком. Даже если он этого заслуживает. А все остальное — пожалуйста. Главное — без грязи. Шутки должны быть экологически чистыми».

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«Я великий и ужасный. Но имейте в виду: в КВН ведущий — стрелочник. Это служебная функция».

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«Какова жизнь, такие и глаза. Больше свободы — меньше свободы. У нормальных людей все в глазах отражается, и изменения потому закономерны».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Александра Васильевича.