Маск VS Цукерберг: как предприниматели готовятся к поединку

Вот уже несколько дней в Сети бурно обсуждают занимательный инфоповод: два мастодонта соцсетей, Илон Маск и Марк Цукерберг, договорились сразиться в реальном поединке. Рассказываем, в чем причина ожидаемого боя и как герои готовятся к состязанию.

Что произошло между Маском и Цукербергом

В 2022 году Маск, основатель компании по производству аэрокосмической техники SpaceX и генеральный директор Tesla, купил себе новую «игрушку» — соцсеть Twitter. Действия нового руководителя были неоднозначны: штат сотрудников сократился более чем на 50%, а модерация стала жесткой и бескомпромиссной.

В конце года Маск провел опрос, и почти 60% пользователей соцсети проголосовали за его отставку. В мае 2023 предприниматель сообщил о том, что планирует покинуть пост генерального директора, но останется техническим директором.

На фоне недовольства новым руководством Твиттера глава Meta* (признана экстремисткой организацией в России) Марк Цукерберг объявил о создании платформы-аналога «с разумным управлением». Соцсеть под кодовым названием Project 92 пока находится на этапе разработки.

Маск, известный оперативными реакциями на события, тут же высказался в своем аккаунте и вызвал конкурента на бой. Цукерберг не проигнорировал приглашение и спросил место проведения.

Как Маск и Цукерберг готовятся к бою

Илон Маск

Любопытно, что инициатор состязания всегда отличался снисходительным отношением к здоровому образу жизни в целом и спорту в частности. Так, Маск неоднократно демонстрировал завтраки из сладких пончиков и газировок, фастфуд-обеды из ближайших доставок и ужины в компании бокала виски.

Тем не менее миллиардер настроен серьезно. Он надеется, что ему поможет опыт из юности, когда Маск участвовал в уличных драках. К подготовке бизнесмен подошел ответственно — нанял профессионального бойца смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера, а еще тренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

Марк Цукерберг

У Цукерберга ситуация выглядит более оптимистично: медиамагнат всегда поддерживал физическую активность, занимался фехтованием и серфингом, а последние несколько лет увлекается ММА и джиу-джитсу. При этом Марк не просто занимается единоборствами как хобби, но выступил на соревнованиях и даже завоевал несколько наград в дебютном турнире.

Илон Маск подходит к бою со свойственной ему иронией. Он заявил, что просто придавит соперника весом, будет лежать и ничего не делать. Но букмекеры считают, что такая тактика вряд ли приведет предпринимателя к победе: Маск старше Цукерберга на 13 лет, ему не хватает выносливости и спортивной подготовки. Однако бой обещает быть зрелищным: по мнению главы UFC Дана Уайта, он соберет миллионы зрителей, а вместе с ними — и миллионы долларов.

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