Сколько стоит одеваться как Дэвид Бекхэм?

Английский полузащитник завершил профессиональную карьеру в 2013 году, однако количество упоминаний в прессе с тех пор совсем не уменьшилось. Дэвид владеет футбольным клубом и целым медиалейблом, активно участвует в рекламных кампаниях различных брендов, а также ведет свой блог.

Сколько лет Бекхэм находится в браке с Викторией, столько и остается открытым вопрос: кто все-таки одевает футболиста — он сам, стилисты или же дизайнер-жена?

Как бы ни было на самом деле, стоит отдать должное стилю футболиста: он всегда лаконичен и уместен, куда бы Дэвид ни отправился. Сегодня мы попробуем повторить несколько особенно актуальных образов.

Для важных переговоров

В вопросе официального дресс-кода Дэвиду нет равных: идеальная посадка, подобранные оттенки и лаконичные аксессуары — все, что нужно, чтобы выглядеть «с иголочки». На закрытом мероприятии для модного дома Dior Бекхэм безупречно попал в дресс-код, облачившись в вещи бренда. Для этого выхода он выбрал костюм темно-коричневого цвета с классической белой сорочкой и ботинками челси.

Мы предлагаем альтернативу в виде приталенного костюма и белых кед. Если вам хочется немного цвета, добавьте один яркий акцент — платочек для костюма или цветные носки. Это позволит остаться в строгом образе, но подчеркнет индивидуальность.

Просто, но со вкусом

Брюки чинос давно стали своего рода классикой для современных мужчин. Они добавляют образу деловитости, но не утяжеляют его, избавляя от формализма. Светлые чиносы позволят разнообразить базу летнего гардероба. В пару к ним добавьте трикотажное поло, как у Дэвида, а также удобную обувь светлого оттенка. Здесь можно выбрать как кроссовки, так и лоферы.

В темных цветах такой образ не потеряет своего шарма, если вы выберете несколько оттенков одного цвета.

В качестве аксессуаров Дэвид выбрал очки собственного бренда и часы. Большее количество деталей начнет утяжелять образ. Последуйте примеру стильного экс-футболиста, добавьте два лаконичных аксессуара, а остальное оставьте дома или в машине.

На спорте

Дэвид часто делится моментами своей частной жизни с поклонниками. В очередной поездке с семьей он выбрал однотонный трикотажный спортивный костюм приглушенного синего цвета и разбавил этот образ яркой шапкой.

Такой образ отлично подойдет для прохладных весенних и летних вечеров. Вам будет удобно и на прогулке, и в дальней поездке. Шапку можно заменить на кепку, но ее тоже обязательно выберите яркого оттенка. Этот ход сделает из обычного образа стильный и запоминающийся. На ноги можно надеть белые кроссовки или модные в последние годы клогги.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!