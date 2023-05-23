10 российских спортсменок, которые могли бы стать моделями

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Нередко популярность спортсменок (да и некоторых спортсменов) — результат сочетания их профессиональных достижений и внешности. Недавно мы рассказывали о 10 спортсменках со всего мира, чьей внешности могут позавидовать и модели. Считается, что русские девушки — самые красивые в мире. Доказываем это в статье о десяти российских красавицах спортсменках.
Вид спорта: художественная гимнастика.
Маргарита — олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира и Европы. При этом девушке удается уделять время не только спорту, но и уходу за собой.
В социальных сетях Маргарита публикует снимки с профессиональных фотосессий. Вероятно, моделям повезло, что девушка в свое время выбрала спорт, а не подиум.
Вид спорта: плавание.
Список достижений Юлии почти безграничен: спортсменка стала трехкратной призеркой Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы по плаванию.
Несмотря на постоянные тренировки, Юлия много путешествует, о чем рассказывает своим поклонникам в социальных сетях. Снимки из многочисленных поездок девушки вполне могли бы появиться на страницах модного журнала.
Вид спорта: тайский бокс.
Анастасия может похвастаться как титулом чемпионки России по тайскому боксу, так и выдающейся внешностью. Девушка может не только тренироваться и выступать наравне с мужчинами, но и выглядеть прекрасно и женственно в вечерних платьях и на каблуках.
Вид спорта: художественная гимнастика.
В 2020 году Александра официально завершила карьеру, после чего вполне могла бы стать моделью. Эту звезду художественной гимнастики фанаты считают одной из самых красивых девушек в этом виде спорта.
Месяц назад чемпионка родила сына и сейчас познает все радости материнства.
Вид спорта: сноуборд.
В последние годы модельные агентства начали ценить необычную красоту. Интересная и яркая внешность Софьи позволила бы ей с легкостью стать моделью по завершении спортивной карьеры.
Однако сейчас красавица готовится к новому сезону и останавливаться не собирается.
Вид спорта: керлинг.
Анастасия — чемпионка мира среди смешанных пар и выступает вместе со своим супругом Александром Крушельницким. Многие фанаты керлинга признавались, что начали увлекаться этим видом спорта, посмотрев на прекрасную россиянку.
Девушка была признана одной из самых красивых спортсменок Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Вид спорта: хоккей.
Природа дала Ангелине такую внешность, что девушке вполне можно было становиться моделью, однако она предпочла хоккей. Без спорта Ангелина свою жизнь не представляет: спустя восемь месяцев после рождения ребенка хоккеистка вернулась в профессиональный спорт и продолжает карьеру.
Вид спорта: художественная гимнастика.
Вера — чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года и заслуженный мастер спорта. Сейчас девушка ведет блог, тренирует подрастающее поколение гимнасток и продвигает собственный бренд одежды.
Вид спорта: легкая атлетика.
Дарья — одна из самых известных легкоатлеток в мире. Ее стиль и грация на атлетической дорожке привлекают внимание зрителей. Если бы не спорт, в модельном бизнесе Дарья наверняка могла бы достичь невероятных успехов.
Вид спорта: художественная гимнастика.
Прозвище Яны в спортивном мире — Ангел с железными крыльями, и это действительно так. Хрупкая девушка имеет стальной характер, который привел ее к многочисленным победам.
В социальных сетях спортсменка делится фото, которые демонстрируют ее прекрасную спортивную форму и действительно ангельскую внешность.
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