10 российских спортсменок, которые могли бы стать моделями

Нередко популярность спортсменок (да и некоторых спортсменов) — результат сочетания их профессиональных достижений и внешности. Недавно мы рассказывали о 10 спортсменках со всего мира, чьей внешности могут позавидовать и модели. Считается, что русские девушки — самые красивые в мире. Доказываем это в статье о десяти российских красавицах спортсменках.

Маргарита Мамун

Вид спорта: художественная гимнастика.

Маргарита — олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира и Европы. При этом девушке удается уделять время не только спорту, но и уходу за собой.

Фото Global Look Press

В социальных сетях Маргарита публикует снимки с профессиональных фотосессий. Вероятно, моделям повезло, что девушка в свое время выбрала спорт, а не подиум.

Юлия Ефимова

Вид спорта: плавание.

Список достижений Юлии почти безграничен: спортсменка стала трехкратной призеркой Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы по плаванию.

Фото Соцсети

Несмотря на постоянные тренировки, Юлия много путешествует, о чем рассказывает своим поклонникам в социальных сетях. Снимки из многочисленных поездок девушки вполне могли бы появиться на страницах модного журнала.

Анастасия Янькова

Вид спорта: тайский бокс.

Анастасия может похвастаться как титулом чемпионки России по тайскому боксу, так и выдающейся внешностью. Девушка может не только тренироваться и выступать наравне с мужчинами, но и выглядеть прекрасно и женственно в вечерних платьях и на каблуках.

Фото Соцсети

Александра Солдатова

Вид спорта: художественная гимнастика.

В 2020 году Александра официально завершила карьеру, после чего вполне могла бы стать моделью. Эту звезду художественной гимнастики фанаты считают одной из самых красивых девушек в этом виде спорта.

Фото Соцсети

Месяц назад чемпионка родила сына и сейчас познает все радости материнства.

Софья Федорова

Вид спорта: сноуборд.

В последние годы модельные агентства начали ценить необычную красоту. Интересная и яркая внешность Софьи позволила бы ей с легкостью стать моделью по завершении спортивной карьеры.

Фото Соцсети

Однако сейчас красавица готовится к новому сезону и останавливаться не собирается.

Анастасия Брызгалова

Вид спорта: керлинг.

Анастасия — чемпионка мира среди смешанных пар и выступает вместе со своим супругом Александром Крушельницким. Многие фанаты керлинга признавались, что начали увлекаться этим видом спорта, посмотрев на прекрасную россиянку.

Фото Global Look Press

Девушка была признана одной из самых красивых спортсменок Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Ангелина Гончаренко

Вид спорта: хоккей.

Природа дала Ангелине такую внешность, что девушке вполне можно было становиться моделью, однако она предпочла хоккей. Без спорта Ангелина свою жизнь не представляет: спустя восемь месяцев после рождения ребенка хоккеистка вернулась в профессиональный спорт и продолжает карьеру.

Фото Соцсети

Вера Бирюкова

Вид спорта: художественная гимнастика.

Вера — чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года и заслуженный мастер спорта. Сейчас девушка ведет блог, тренирует подрастающее поколение гимнасток и продвигает собственный бренд одежды.

Фото Соцсети

Дарья Клишина

Вид спорта: легкая атлетика.

Дарья — одна из самых известных легкоатлеток в мире. Ее стиль и грация на атлетической дорожке привлекают внимание зрителей. Если бы не спорт, в модельном бизнесе Дарья наверняка могла бы достичь невероятных успехов.

Фото Соцсети

Яна Кудрявцева

Вид спорта: художественная гимнастика.

Прозвище Яны в спортивном мире — Ангел с железными крыльями, и это действительно так. Хрупкая девушка имеет стальной характер, который привел ее к многочисленным победам.

Фото Соцсети

В социальных сетях спортсменка делится фото, которые демонстрируют ее прекрасную спортивную форму и действительно ангельскую внешность.

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