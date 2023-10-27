С чего начался конкурс «Мисс Россия» и как выглядели победительницы

Первый конкурс красоты берет свое начало еще в Древней Греции. Мифическое состязание богинь Геры, Афины и Афродиты судил Парис, который отдал главный приз, яблоко и титул «Прекраснейшей», Афродите. Косвенные подтверждения проведения конкурсов красоты сохранились и в Древней Трое. Жюри, состоящее из певцов, скульпторов, ораторов и воинов, выбрало самую красивую девушку Трои. Ей стала некая Илиона.

Конкурс красоты среди русских девушек имеет не такие глубокие корни: он проводится всего 100 лет. За это время «Мисс Россия» пережила множество побед и испытаний, но не переставала дарить миру красоту. Расскажем историю самого прекрасного соревнования.

«Мисс Россия» и Франция: что может быть общего

Впервые конкурс красоты среди русских девушек был проведен в 1927 году в Париже, тогда он назывался «Королева русской колонии Парижа». Его организовал французский журналист Морис де Валефф. Для участия в соревновании приглашали русских эмигранток — в то время во Франции их насчитывалось более 200 тысяч. Победительницей первого конкурса красоты 1927 года стала Кира Склярова, в 1928 году победу одержала Нина Северская.

Спустя 2 года учредителем соревнования становится издававшийся в то время в Париже известный журнал «Иллюстрированная Россия». Именно тогда название конкурса меняется на «Мисс Россия». На страницах издания публиковались условия, что позволило значительно расширить количество претенденток. К участию в соревновании приглашались русские красавицы в возрасте от 16 до 25 лет. Незамужние, достойного поведения и проживающие в любой европейской стране, главное — иметь возможность приехать в Париж вместе с кем-то из старших членов семьи.

Иллюстрация в журнале «Иллюстрированная Россия». Фото Magazine Edition Illustrated Russia/Wikipedia

«Если русское жюри присудит звание самой красивой русской женщины одной из кандидаток, то комитет по организации конкурса возмещает избраннице расходы на поездку в Париж и обратно, вместе с матерью, и на полное содержание в Париже в течение пяти дней«, — говорилось в объявлении на страницах журнала.

Как проводился конкурс «Мисс Россия»

В то время в состав жюри входили именитые деятели русской культуры: писатели Александр Куприн, Иван Бунин, Надежда Тэффи, балерина Ольга Преображенская, танцовщик Сергей Лифарь, художники Константин Коровин и Александр Бенуа.

Конкурс проходил в обстановке безупречной нравственности, на первое место выдвигались моральные качества претенденток на титул. Сначала девушки дефилировали вместе, потом каждая из конкурсанток приглашалась на непринужденный разговор с членами жюри. По итогу выставлялись три оценки: за красоту лица, за красоту фигуры и общее впечатление. Участница, которая набрала больше всех баллов, становилась победительницей.

Примечательно, что в то время о дефиле в купальниках и речи не шло. Красота девушек оценивалась в обычном костюме, а в финале они дефилировали в «манто и шляпке».

С тех пор конкурс «Мисс Россия» проводился каждый год, а среди победительниц были и именитые русские эмигрантки, например, дочь Ф. Шаляпина — Марина. О красоте русских женщин заговорила вся Европа, фавориток соревнования приглашали на званые вечера, их портреты появлялись в самых популярных журналах и даже на открытках. Но праздник красоты быстро закончился: в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, и конкурс пришлось приостановить вплоть до 1989 года.

«Мисс СССР»

Победительницы первого Всесоюзного конкурса красоты «Мисс СССР — 89»: 1-е место — Юлия Суханова (в центре), 2-е место — Анна Горбунова (справа), 3-е место — Екатерина Мещерякова (слева). Фото Юрий Абрамочкин, РИА Новости

В 1989 году состоялось первое соревнование между самыми красивыми девушками Советского Союза — «Мисс СССР». В главном концертном зале «Россия» собрались победительницы областных и городских конкурсов, в жюри были певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скобцева.

Новость о масштабном событии быстро облетела не только необъятный Союз, но и всю Европу. За рубежом конкурс сравнили с полетом Юрия Гагарина в космос, однако советские граждане выражали недовольство насчет дефиле девушек в купальниках.

Победительницей первого конкурса красоты в истории СССР стала десятиклассница Юлия Суханова. Она получила возможность участвовать в конкурсе «Мисс мира». Однако родители девушки были против.

В 1990 году победительницей стала уроженка Белоруссии Мария Кежа. После девушка стала дизайнером женских сумок и аксессуаров для домов Lancel, Haute couture и Christian Lacroix, а сейчас у нее собственный бренд.

В 1991 году 15-летняя школьница Ильмира Шамсутдинова получила громкий титул самой красивой девушки Советского Союза. После список ее побед только приумножался: «Вице-мисс Интернешнл — 1993», «Вице-мисс Европа — 1995», «Вице-мисс Вселенная — 1996», «Гран-при» первого мирового чемпионата по искусству в Лос-Анджелесе.

Конкурс «Мисс СССР» провели всего три раза, потому что в 1991 году Советский Союз распался. В 1993 году конкурс красоты возродился под новым именем — «Мисс Россия».

«Мисс Россия»

Для участия в «Мисс Россия» девушки должны пройти два этапа: региональный тур и всероссийский финал. Также теперь фаворитки конкурса получили возможность участвовать в «Мисс Европа» и «Мисс Вселенная», что давало им огромные возможности для развития модельной карьеры.

За первые 10 лет русские красавицы завоевали все возможные титулы красоты:

1995 г. — Вице-мисс Европа — 1995, Ильмира Шамсутдинова.

1996 г. — Вице-мисс Вселенная — 1996, Ильмира Шамсутдинова.

1997 г. — Мисс Объединенных Наций, Руслана Бабак.

1998 г. — Супермодель Мира, Роза Муравьева

1999 г. — Мисс Европа, Елена Рогожина.

2000 г. — Вице-мисс Интернешнл — 2000, Светлана Горева.

2000 г. — Вице-миссис мира — 2000, Кристина Тыртышникова.

2002 г. — Мисс Европа — 2002, Светлана Королева.

2002 г. — Мисс Вселенная — 2002, Оксана Федорова.

Помимо титула главной красавицы России, девушки получают корону. Украшение менялось вместе с историей конкурса: были модели с эмалированными вставками, бриллиантами, золотом. Некоторые диадемы использовались в течение нескольких лет, а некоторые — не продержались и года.

Татьяна Котова получает награду в 2006 году. Фото Global Look Press, Global Look Press

Что известно о конкурсе на сегодняшний день

Сейчас региональные представительства конкурса есть во всех субъектах страны, проводится соревнование при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева. Фото Petrov Sergey/news.ru, Global Look Press

Ежегодно в отборочных турах принимает участие свыше 75 000 человек. После этого 50 финалисток за месяц до соревнования приезжают в Москву, где упорно готовятся к конкурсу. Они тренируются в спортивном зале, посещают занятия по актерскому мастерству и стилистике речи, соблюдают строгую диету и распорядок дня.

Победительница получает миллион рублей, корону от ювелирной компании Mercury и уникальную возможность представлять страну на международной арене. Теперь «Мисс Россия» — это бренд, известный по всему миру.