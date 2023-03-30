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Сегодня, 22:00

Как изменилась Милли Бобби Браун за 7 лет «Очень странных дел»

Руслана Бобкова
Актриса Милли Бобби Браун
Фото Getty Images, Global Look Press
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К английской актрисе и модели Милли Бобби Браун мировая популярность пришла в 12 лет, когда она сыграла роль девочки по имени Одиннадцать в первом сезоне «Очень странных дел». Сериал о школьниках, обнаруживших в родном городке портал в параллельный мир, быстро завоевал статус культового. А образ хрупкой, неловкой, стриженной под ноль маленькой героини произвел настоящий фурор.

Не менее сильно обаяла всех исполнительница роли любимого персонажа и в реальной жизни. Милая смешливая девчушка в футболке, джинсах и кедах стала «своей в доску» для миллионов подростков.

Милли Бобби Браун
Фото Global Look Press

О резких переменах в образе Милли заговорили уже когда ей исполнилось 13. К этому моменту она успела получить «Эмми», а в 14 — попасть в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Таких молодых участников рейтинг не видел за всю историю, как и список послов доброй воли ЮНИСЕФ, в который она попала в том же году.

Такому статусу нужно соответствовать — видимо, решили девушка и ее стилисты и начали превращение из next door girl в роковую красотку.

Актриса Милли Бобби Браун
Фото Global Look Press

Поклонники, привыкшие видеть в Милли ребенка, к такому повороту оказались не готовы и не стали скрывать, что ощущают себя неловко при виде всевозможных откровенных вырезов, разрезов и мини.

Ребенок как раз и взрослеет в этот период — между 12 и 19 годами. Внешность действительно может серьезно измениться, и это нормально. Вполне вероятно, подобный образ создается пиар-специалистами специально для дополнительных обсуждений.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Яркий скульптурирующий макияж звезды — отдельная тема для насмешливых и возмущенных комментариев под каждым постом о выходе девушки в свет. Ее обвиняли и продолжают обвинять в том, что она выглядит гораздо старше своего возраста. Некоторые даже считают, что девушка уже успела злоупотребить услугами пластического хирурга.

Актриса Милли Бобби Браун
Фото Global Look Press

Повзрослела Милли не только внешне. В личной жизни юная 19-летняя сердцеедка действительно уже имеет опыт, которому позавидуют многие 30-летние. В ее коллекции — сердца таких молодых звездных холостяков, как Джейкоб Сарториус, Ромео Бэкхем, регбист Джозеф Робинсон и сын Джона Бонджови Джейк.

Актриса Милли Бобби Браун
Фото Global Look Press

А американский блогер Хантер Эхо даже заявил, что почти год жил с девушкой в одном доме, чем навлек на себя гнев ее фанатов. Ведь на тот момент ему было 20, а Милли — всего лишь 16 лет.

С 16 до 25 многие девушки стремятся быть немного старше, чем есть на самом деле. Но после 29-30 все меняется.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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