Как изменилась Милли Бобби Браун за 7 лет «Очень странных дел»

К английской актрисе и модели Милли Бобби Браун мировая популярность пришла в 12 лет, когда она сыграла роль девочки по имени Одиннадцать в первом сезоне «Очень странных дел». Сериал о школьниках, обнаруживших в родном городке портал в параллельный мир, быстро завоевал статус культового. А образ хрупкой, неловкой, стриженной под ноль маленькой героини произвел настоящий фурор.

Не менее сильно обаяла всех исполнительница роли любимого персонажа и в реальной жизни. Милая смешливая девчушка в футболке, джинсах и кедах стала «своей в доску» для миллионов подростков.

Фото Global Look Press

О резких переменах в образе Милли заговорили уже когда ей исполнилось 13. К этому моменту она успела получить «Эмми», а в 14 — попасть в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Таких молодых участников рейтинг не видел за всю историю, как и список послов доброй воли ЮНИСЕФ, в который она попала в том же году.

Такому статусу нужно соответствовать — видимо, решили девушка и ее стилисты и начали превращение из next door girl в роковую красотку.

Фото Global Look Press

Поклонники, привыкшие видеть в Милли ребенка, к такому повороту оказались не готовы и не стали скрывать, что ощущают себя неловко при виде всевозможных откровенных вырезов, разрезов и мини.

Яркий скульптурирующий макияж звезды — отдельная тема для насмешливых и возмущенных комментариев под каждым постом о выходе девушки в свет. Ее обвиняли и продолжают обвинять в том, что она выглядит гораздо старше своего возраста. Некоторые даже считают, что девушка уже успела злоупотребить услугами пластического хирурга.

Фото Global Look Press

Повзрослела Милли не только внешне. В личной жизни юная 19-летняя сердцеедка действительно уже имеет опыт, которому позавидуют многие 30-летние. В ее коллекции — сердца таких молодых звездных холостяков, как Джейкоб Сарториус, Ромео Бэкхем, регбист Джозеф Робинсон и сын Джона Бонджови Джейк.

Фото Global Look Press

А американский блогер Хантер Эхо даже заявил, что почти год жил с девушкой в одном доме, чем навлек на себя гнев ее фанатов. Ведь на тот момент ему было 20, а Милли — всего лишь 16 лет.