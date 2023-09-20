Как сохранить здоровье и стройность до 89 лет? 6 принципов Софи Лорен

Софи Лорен — 89! Удивительная актриса с богатой шедеврами кинокарьерой, певица и модель, мать двоих детей и женщина с выдающейся внешностью, которая читается даже в столь почтенном возрасте — все это о ней. Вместе с врачом-диетологом Натальей Кругловой разбираемся, какие практики заботы о себе стоит позаимствовать у итальянской красавицы.

Режим дня

Софи Лорен уделяет достаточное количество времени ночному сну: актриса ежедневно ложится спать до девяти вечера и просыпается в шесть утра. Таким образом, у нее получается выспаться в течение девяти часов, что является рекомендованной нормой для взрослого человека. Такое количество сна необходимо для полноценного восстановления сил и организма.

Фото Global Look Press

Прогулки

Итальянская дива разделяет принципы dolce vita и не изнуряет себя длительными тренировками. Вместо потения на беговой дорожке и во время силовых занятий она предпочитает ежедневные пешие прогулки, выбирая для променада утренние часы.

Отсутствие диет и сбалансированное питание

Софи Лорен утверждает, что не придерживается никаких диет и серьезных ограничений в питании.

Фото Global Look Press

Актриса питается сбалансированно: легкий завтрак, питательный обед и небольшой по объему ужин.

Даже посещение банкетов и светских мероприятий не сбивает ее с разумного потребления пищи: Софи Лорен говорит, что всегда ориентируется на чувство голода и перед тем, как съесть даже самое аппетитно выглядящее блюдо, она прислушивается к своим ощущениям.

Актриса практически полностью исключила из рациона красное мясо. Основой белковой пищи служит нежирная рыба и мясо птицы, а основным источником жира выступает оливковое масло.

Исключение консервов

Актриса не ест консервы. Часто консервированные овощи содержат большое количество соли, а в ягодах и фруктах — высокое содержание сахара. Плюс такие продукты содержат меньше витамина С.

Употребление оливкового масла

Один из важных продуктов для поддержания красоты Софи Лорен — оливковое масло холодного отжима. Актриса не только заправляет им салаты, но и использует для увлажнения лица, добавляет в ванну для питания кожи тела, делает укрепляющие маски для волос.

Фото Global Look Press

Достаточное количество воды

В одном из интервью Софи Лорен советует пить достаточно жидкости. Свою ежедневную норму актриса определяет в количестве восьми стаканов воды. Чистая вода — оптимальный выбор для утоления жажды без вреда для здоровья. Считается, что примерная норма — 2,5 литра жидкости в сутки с учетом пищи.

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