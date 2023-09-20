Как сохранить здоровье и стройность до 89 лет? 6 принципов Софи Лорен

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Софи Лорен — 89! Удивительная актриса с богатой шедеврами кинокарьерой, певица и модель, мать двоих детей и женщина с выдающейся внешностью, которая читается даже в столь почтенном возрасте — все это о ней. Вместе с врачом-диетологом Натальей Кругловой разбираемся, какие практики заботы о себе стоит позаимствовать у итальянской красавицы.
Софи Лорен уделяет достаточное количество времени ночному сну: актриса ежедневно ложится спать до девяти вечера и просыпается в шесть утра. Таким образом, у нее получается выспаться в течение девяти часов, что является рекомендованной нормой для взрослого человека. Такое количество сна необходимо для полноценного восстановления сил и организма.
Итальянская дива разделяет принципы dolce vita и не изнуряет себя длительными тренировками. Вместо потения на беговой дорожке и во время силовых занятий она предпочитает ежедневные пешие прогулки, выбирая для променада утренние часы.
Прогулки полезны в любое время — утром, днем и вечером. Важно обращать внимание на их продолжительность и регулярность. 7-8 тысяч шагов ежедневно — необходимый минимум для взрослого человека.Наталья КругловаВрач-диетолог
Софи Лорен утверждает, что не придерживается никаких диет и серьезных ограничений в питании.
Диеты — это краткосрочное вмешательство в пищевое поведение, они редко меняют что-то на продолжительное время, скорее дают какой-то результат «здесь и сейчас». Но сохранить его в будущем, как правило, сложно. Плюс ограничительная диета может быть причиной дефицита некоторых нутриентов в рационе.Наталья КругловаВрач-диетолог
Актриса питается сбалансированно: легкий завтрак, питательный обед и небольшой по объему ужин.
Действительно, основная потребность в энергии приходится на первую половину дня. Поэтому как раз утренний и дневной приемы пищи должны быть насыщающими.Наталья КругловаВрач-диетолог
Даже посещение банкетов и светских мероприятий не сбивает ее с разумного потребления пищи: Софи Лорен говорит, что всегда ориентируется на чувство голода и перед тем, как съесть даже самое аппетитно выглядящее блюдо, она прислушивается к своим ощущениям.
Чувство голода — надежный ориентир, на который человек может положиться при планировании своего питания.Наталья КругловаВрач-диетолог
Актриса практически полностью исключила из рациона красное мясо. Основой белковой пищи служит нежирная рыба и мясо птицы, а основным источником жира выступает оливковое масло.
Такой подход согласуется с рекомендациями ВОЗ и целого ряда диетологических ассоциаций. Употребление красного мяса 1-2 раза в месяц и использование оливкового масла приближает рацион Софи Лорен к средиземноморской диете.Наталья КругловаВрач-диетолог
Актриса не ест консервы. Часто консервированные овощи содержат большое количество соли, а в ягодах и фруктах — высокое содержание сахара. Плюс такие продукты содержат меньше витамина С.
Тем не менее эти продукты можно использовать для разнообразия рациона. Не все витамины и минеральные вещества разрушаются под действием консервирования. Консервированные овощи и фрукты могут быть неплохим источником калия, пищевых волокон и бета-каротина.Наталья КругловаВрач-диетолог
Один из важных продуктов для поддержания красоты Софи Лорен — оливковое масло холодного отжима. Актриса не только заправляет им салаты, но и использует для увлажнения лица, добавляет в ванну для питания кожи тела, делает укрепляющие маски для волос.
Оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты: омега-6 и в меньшем количестве омега-3. А еще в нем есть витамин Е, необходимый для хорошего состояния кожи, волос и ногтей.Наталья КругловаВрач-диетолог
В одном из интервью Софи Лорен советует пить достаточно жидкости. Свою ежедневную норму актриса определяет в количестве восьми стаканов воды. Чистая вода — оптимальный выбор для утоления жажды без вреда для здоровья. Считается, что примерная норма — 2,5 литра жидкости в сутки с учетом пищи.
Напитки, которыми человек утоляет жажду, не должны содержать сахар и кофеин. Выбирайте минеральную или обычную воду, для вкуса можно добавить немного фруктового сока, мяту или базилик.
Количество жидкости — параметр индивидуальный, я рекомендую обращать внимание на чувство жажды. В какие-то дни потребность в воде будет ниже, в какие-то — выше. Это зависит от температуры окружающей среды, физической активности и пищи, которую ел человек. Но самый простой и важный ориентир — это жажда.Наталья КругловаВрач-диетолог
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