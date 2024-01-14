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Крещение 2024: где искупаться в Москве, расписание работы купелей
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

5 мин.

Где искупаться на Крещение-2024 в Москве

Мария Маковей
Автор
Девушка окунается в прорубь зимой на Крещение.
Фото Tatiana Sidorova/istockphoto.com
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Крещение — это один из главных церковных праздников, который православные отмечают 19 января. Накануне верующие ходят на вечернюю службу в храмы, причащаются и могут набрать освященной воды. Купания в список обязательных обрядов не входят. Тем не менее они проводятся ежегодно. В этом году традиционные крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Для тех, кто следует этой традиции, рассказываем, где будут оборудованы купели на Крещение в Москве в 2024 году.

Северный административный округ

Адреса:

  • ул. Б. Академическая, вл. 38а, Большой Садовый пруд.

  • Прибрежный пр-д, д. 1-7, акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от спасательной станции МЧС «Левобережная».

Северо-Восточный административный округ

Адрес: ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1, Дворцовый пруд.

Восточный административный округ

Адреса:

  • ул. Заозерная, д. 2-6, озеро Белое;

  • Измайловское ш., д. 73ж, купель «Вернисаж в Измайлове»;

  • ул. Оранжерейная, д. 18, озеро Святое;

  • Свободный просп., д. 2, Терлецкие пруды;

  • ул. Сокольнический Вал, вл. 1/1, парк «Сокольники», Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5).

Южный административный округ

Адреса:

  • ул. Борисовские Пруды, вл. 2, Борисовские пруды;

  • ул. Дольская, д. 1, Верхний Царицынский пруд;

  • Загородное ш., вл. 2, пруд Бекет.

Юго-Западный административный округ

Лестница в крещенский прорубь
Фото DoroO/istockphoto.com

Адреса:

  • ул. Академика Виноградова, д. 12, зона отдыха «Тропарево»;

  • ул. Воронцовские Пруды, д. 3, Большой Воронцовский пруд;

  • Нахимовский просп., вл. 8, пруд Зеленка;

  • ул. Профсоюзная, д. 123б, пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН;

  • ул. Черневская, стр. 1, Верхний Черневский пруд.

Западный административный округ

Адреса:

  • ул. Василия Ботылева, д. 41, Москва-река в поселке Рублево;

  • ул. Воскресенская, д. 3а, Мещерский пруд;

  • ул. Б. Филевская, д. 40А, парк «Фили»;

  • Филевский б-р, д. 21, Москва-река, Филевская пойма.

Северо-Западный административный округ

Адреса:

  • ул. Авиационная, д. 79-1, яхт-порт «Алые паруса»;

  • ул. Барышиха, вл. 4, ландшафтный парк Митино;

  • Иваньковское ш., д. 3, природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4);

  • ул. Исаковского, напротив д. 2, Кировская пойма;

  • Карамышевская наб., д. 13-15;

  • ул. Муравская, пруд в с. Рождествено (за храмом);

  • ул. Свободы, д. 56, парк «Северное Тушино»;

  • ул. Таманская, д. 91, малое Бездонное озеро;

  • ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3, Строгинская пойма.

Зеленоградский административный округ

Адреса:

  • аллея Лесные Пруды, зона отдыха «Черное озеро»;

  • Панфиловский просп., зона отдыха «Озеро Школьное».

Троицкий и Новомосковский административные округа

Купели

Адреса:

  • пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Андрея Тарковского, д. 1;

  • пос. Воскресенское, д. 11А, рядом с храмом Воскресения Христова;

  • пос. Вороновское, с. Покровское, д. 11, около храма Покрова Пресвятой Богородицы;

  • пос. Десеновское, около д. Евсеево, около святого источника блаженной Ксении Петербургской;

  • пос. Кленовское, д. Товарищево, д. 9А;

  • пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа;

  • пос. Первомайское, д. Пучково, р. Рыжовка, около храма Казанской иконы Божией Матери;

  • пос. Роговское, д. Васюнино, д. 88, около храма Святой Троицы;

  • пос. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22А;

  • пос. Щаповское, с. Ознобишино, рядом с храмом Святой Троицы.

Девушка купается в проруби на Крещение
Фото Sviatlana Lazarenka/istockphoto.com

Пруды

Адреса:

  • пос. Кленовское, д. Чернецкое, возле часовни иконы Божией Матери Иверской;

  • пос. Краснопахорское, с. Былово, д. 82, возле храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех;

  • пос. Московский, проектируемый проезд № 389, напротив храма-часовни иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»;

  • пос. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов, около храма Живоначальной Троицы;

  • пос. Филимонковское, д. Кнутово.

Популярные вопросы
Могут ли некрещеные купаться на Крещение
Купаться в проруби на Крещение может любой. Если у человека есть такое желание, ему никто не может запретить окунуться в леденящую воду.
Можно ли купаться на Крещение в ванне
Вода на Крещение считается святой, а святую воду нельзя смывать в сток. Поэтому все действия с водой (стирка, принятие ванны и прочее), которую придется слить в сток, в этот праздничный день лучше исключить.
В какое время нужно нырять в прорубь на Крещение
Священники утверждают, что в 00.15 ночи с 18 на 19 января начинается новый этап. С этого времени и в течение последующего дня, в любое время можно набрать в прорубь.

Полезно&nbsp;ли купание в&nbsp;проруби в&nbsp;Крещение? Полезно ли купание в проруби в Крещение? Отвечает эксперт

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