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Модель в 70 лет: история китаянки Цинь Хуэйлань, как стала моделью, неделя моды в Париже
Жизнь и общество

Сегодня, 07:00

3 мин.

Стала моделью в 70 лет — история китаянки Цинь Хуэйлань

Мария Маковей
Автор
Цинь Хуэйлань на показе Miu Miu.
Фото Ik Aldama, Global Look Press
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Хотя модельный мир принято связывать с молодостью, множество прекрасных пожилых женщин доказывают обратное. Яркий тому пример — врач из Шанхая Цинь Хуэйлань, которая в 70 лет вышла на подиум Парижской недели моды.

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С чего все начиналось

Увлечение модой и стилем зародилось в докторе Цинь еще в 2014-м, когда она стала носить куртки младшего сына Комику, вскоре после его отъезда в университет. В 2022 году привычка носить вещи Комику переросла в нечто большее. Сын предложил матери надеть ветровку с тропическими принтами из коллекции мужской одежды Prada. С тех пор доктор Цинь стала одной из самых ярких поклонниц бренда, сейчас ее коллекция насчитывает более 150 вещей от Prada и Miu Miu.

До этого женщина проводила большую часть жизни в белом халате, так как работала врачом. В юности ей нельзя было экспериментировать с внешностью, на первом месте были практичность и простота. А мода для Цинь казалась чем-то далеким и непостижимым.

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Только после выхода на пенсию и переезда в Шанхай женщина начала экспериментировать с внешностью благодаря поддержке сына. Ее покорил продуманный, но сдержанный подход Prada, где эксцентричность и практичность сочетаются в великолепной гармонии. Особенно доктору нравятся вещи с вышивкой и бисером.

Цинь Хуэйлань
Фото Личные соцсети Цинь Хуэйлань

Блог о стиле

Когда Цинь Хуэйлань начала собирать свою коллекцию Prada, сын стал фотографировать ее в нарядах бренда и предложил завести страницу в соцсетях. Вскоре доктор Цинь стала настоящим гуру моды, люди подходили и фотографировались с ней. Для нее такая популярность была очень неожиданной.

Женщина регулярно фотографируется в самых смелых образах, которые бросают вызов всем ожиданиям о том, что носят в таком возрасте. Она может надеть платье-люстру от Prada или плиссированную мини-юбку Miu Miu в сочетании с кожаными ботинками на ремешках. Иногда Цинь выбирает мужскую одежду Prada с V-образным вырезом, рубашки с принтами, сочетает их со сшитыми на заказ шортами и дополняет носками до щиколотки и брогами.

Постепенно в блоге Цинь Хуэйлань сформировалось преданное сообщество подписчиков, в которое вошли такие поклонники моды, как Брайан Бой, Diet Prada и Style Not Com.

Цинь Хуэйлань
Фото Личные соцсети Цинь Хуэйлань

Как Цинь Хуэйлань стала моделью

Предложение стать моделью новой коллекции итальянского бренда Miu Miu женщина получила в личные сообщения в соцсетях. Официальное приглашение ей прислали немного позже.

В своем блоге Цинь Хуэйлань отметила, что график работы на Неделе моды в Париже был очень напряженным, ей приходилось общаться через Google Translate, чтобы преодолеть языковой барьер.

70-летняя модель предстала на подиуме в сером пальто ниже колена, украшенном серебристыми металлическими цветами. Также на женщине был надет черный шарф, массивные перчатки и остроносые туфли на невысоком каблуке.

показ моды
Фото Личные соцсети Цинь Хуэйлань

«Я хочу призвать всех, кто в определенный момент растерялся. Никогда не отказывайтесь от мечты! До 70 лет я заботилась о своих пациентах как врач. И кто бы мог подумать, что в 70 лет я буду стоять на подиуме?» — написала Хуэйлань в своем блоге.

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