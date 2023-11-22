«Я себя сделала сама»: 5 правил жизни Лолиты Милявской

14 ноября Лолита Милявская отметила 60-летний юбилей. Накануне торжественной даты популярная певица дала интервью YouTube-каналу «Без воды», в котором рассказала о звездной болезни, личной жизни, отношениях с родителями и принятии себя.

«СЭ» собрал пять правил жизни исполнительницы хита «На титанике», благодаря которым она «залетает» в тренды.

Отсутствие звездной болезни

У Лолиты нет охраны. Она спокойно ходит по улицам и по магазинам. Особенно певица любит строительные магазины.

«У меня вообще хорошие отношения со всеми людьми, которые стоят за прилавком. Я хожу в одни и те же магазины, где продают землю и удобрения. Тут строители, тут еще мужики, которые что-то ремонтируют. Мне с ними проще», — делится мыслями артистка.

По ее словам, у нее никогда не было звездной болезни, но она понимает, что это прежде всего защитная реакция.

«Когда я смотрю на моих коллег, которых обвиняют в этом, я понимаю, что это защитная реакция. Иногда я даже думаю, что они правы, что себя дистанцируют от многих. Вот у меня не получается приобрести слово «звездная болезнь», — объясняет Лолита.

Независимость

Певица считает, что у нее очень смешанная профессия. На сцене она на каблуках, в обтянутых платьях и комбинезонах, а за кулисами «мужик».

Фото Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Лолита сама себе продюсер, директор и иногда даже администратор.

«Я себя придумала и сделала сама. И поэтому отдавать это кому-то уже жалко. Это могут сломать».

Артистка считает, что партнерство — это убийство бизнеса, поэтому предпочитает вести дела лично. Для нее деньги — это энергия и независимость.

«Если я буду кормить какого-нибудь дяденьку, который придет просто и назовет себя директором, толку не будет. Он все равно вылетит, но чего я буду покупать кому-то машины? Уже любовникам не покупаю, не то что какому-нибудь дяденьке».

Не ждать результата, а работать

2000 год выдался для певицы переломным: отсутствие работы, безденежье, маленький ребенок на руках и новые отношения, на которые совсем нет времени.

Фото Natalya Loginova/Russian Look, Global Look Press

В тот непростой период Лолита познакомилась с астрологом, которая перевернула ее жизнь.

«Она сделала мою натальную карту и говорит, что 2004 год будет для меня, а на тот момент был 2000. Я говорю, как я буду это время? Она отвечает: «А ты работай и не жди результата», — вспоминает артистка.

Спустя четыре года у Лолиты наладилась работа, появились песни и шоу.

«Я запомнила очень хорошо — не жди результата. И себя к этому приучила. Тяжело было безумно».

Не испытывать возрастных комплексов

Певица ненавидит макияж в повседневной жизни. По ее мнению, грим въедается в кожу и морщины становятся патологическими.

«Я очень боюсь потерять мимику, поэтому не испытываю никаких возрастных комплексов», — рассказывает Лолита.

При этом она адекватно оценивает себя.

«Мне кажется, надо эстетическое удовольствие доставлять людям, поэтому я, например, хожу на пляж в закрытых купальниках. Сейчас вообще для меня лафа: делают купальники с длинными рукавами, я же не качаю эти вещи (руки. — Прим. ред.)».

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Любовь к себе и искренность

Артистка прошла огромный жизненный путь, появлялась на публике в различных нарядах, резко худела и так же резко набирала вес. Но певицу ни капли не смущала ее внешность.

Она считает, что зрители любят ее именно за искренность и открытость.

«Я никогда ничего не скрывала. Была несчастная, но несчастная на всю страну. Не парилась от того, что жирная. Я, во-первых, не понимала, что я жирная. Надо сказать, что у меня очень правильно устроены глаза. Просыпаешься и такая: круто, ты жирная. Давай тебя оденем в обтягивающее платье. Это называется панком. Это рок-н-ролл, это выражение свободы».