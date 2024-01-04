Звездные итоги 2023: самые громкие разводы знаменитостей

Мы привыкли видеть на просторах социальных сетей идеальные звездные отношения: совместные прогулки, семейные вечера, выходы на ковровую дорожку, фотосессии. Однако в жизни не все так идеально. И доказательство тому 2023 год, который удивил нас неожиданными и громкими разводами. Кто-то разорвал отношения спустя несколько лет, а кто-то объявил о расставании через 45 лет совместной жизни.
Рассказываем, какие разводы звезд в 2023 году стали для нас настоящей неожиданностью и даже немного огорчили.
Известный французский актер Венсан Кассель встретил модель Тину Кунаки в 2015 году, спустя два года после развода с Моникой Беллуччи. Девушка не подозревала о звездном статусе нового знакомого и сразу же очаровала его. В 2018 году они поженились, а спустя год у пары родилась дочь.
Казалось, что Венсан и Тина счастливы, ничто не может испортить их отношения. Но первым тревожным звоночком стало то, что актер удалил совместные фотографии с женой из соцсетей, а после не поздравил ее с днем рождения. 5 апреля 2023 года пара официально объявила о расставании.
Карди Би и Offset из рэп-группы Migos стали встречаться в начале 2017 года и тайно поженились в сентябре того же года. Однако спустя месяц после торжества вспыхнул скандал, связанный с изменами мужчины: фанатка объявила, что ждет ребенка от рэпера. В 2020 году в Сети появилась информация, что Карди Би решила уйти от Offset, но позже рэперша изменила решение и сохранила их союз. Даже родила двоих детей.
Спустя шесть лет брака Карди все-таки разорвала отношения, причиной развода послужили измены супруга.
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и вокалист группы Jonas Brothers Джо Джонас начали общение в переписке. Оба долгое время были подписаны друг на друга в соцсетях, и только в 2016 году музыкант решил сделать первый шаг. Встретились они на костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина и после все чаще стали появляться вместе на публике. Спустя год Софи объявила, что они с Джо помолвлены, а свадьбу пара сыграла в 2019 году в Лас-Вегасе.
Через год после торжества актриса и музыкант стали родителями, в 2022 году у них родилась вторая дочь. Казалось, что в их отношениях царят гармония и уют, но в 2023 году брак селебрити дал трещину. У пары разный стиль жизни: девушка хотела жить в родной Англии, посещать тусовки, а Джо предпочитал сидеть дома в США.
Не обошлось без скандала. В сентябре 2023 года музыкант подал на развод и заявил, что хочет полную опеку над детьми, ссылаясь на то, что его бывшая жена никак не следит за ними. Спустя месяц им удалось решить конфликт мирно.
Одна из самых ярких звезд начала 2000-х Аврил Лавин и ее бойфренд Mod Sun объявили о помолвке в 2021 году. Музыкант сделал предложение возлюбленной возле Эйфелевой башни. Однако в марте 2023 года пара объявила, что рассталась за несколько месяцев до свадьбы. Причина такого решения до сих пор неизвестна. Однако по словам источника, приближенного к паре, в последнее время у канадской певицы и ее избранника были проблемы в отношениях.
История любви Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта началась в 2017 году. Селебрити давно были знакомы, но стали испытывать романтические чувства друг к другу после фестиваля Coachella. Девушка сопровождала возлюбленного везде: они выходили вместе в свет, а после Кайли отправилась с рэпером в турне.
В 2018-м они стали родителями, в Сети поползли слухи, что пара помолвлена. Кайли время от времени показывала колечко на том самом пальце. Однако это были всего лишь слухи, осенью 2019 года Дженнер и Скотт объявили о расставании. Но это не конец истории.
Спустя год звезды возобновили отношения, а в феврале 2022 года они вновь стали родителями. Казалось, что теперь Кайли и Трэвис вместе навсегда, но это не так. Не прожив и года, рэпер и модель расстались. Причина разрыва неизвестна. Кто-то утверждает, что виной всему измены, а кто-то говорит, что Кайли не дождалась предложения. Но одно мы знаем точно — сейчас девушка счастлива в отношениях с актером Тимоти Шаламе.
Актриса Мерил Стрип и скульптор Дон Гаммер объявили о расставании спустя 45 лет брака. Оказалось, что пара не живет вместе уже шесть лет, но официально этого нигде не афишировала. Селебрити продолжали носить обручальные кольца и вместе появляться на публике.
Причина разрыва до сих пор неясна. У звездной пары четверо детей и пять внуков.
В 2023 году дал трещину брак актрисы Натали Портман и хореографа Бенжамена Мильпье. Их союз продлился 11 лет. Актриса подала на развод после измены супруга с экоактивисткой Камиллой Этьен.
Ради детей пара пыталась наладить отношения, но, видимо, звезда «Черного лебедя» не нашла в себе сил простить мужа.
Брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс считался одним из самых крепких в Голливуде. Актеры вместе строили карьеру и воспитывали двоих приемных детей. Не обошли стороной неравный брак сплетни. Многие считали, что Хью воспользовался связями жены, чтобы построить карьеру. А когда стало ясно, что Деборра-Ли не может иметь детей, завистники считали дни до их разрыва.
Но однолюб Джекман был верен второй половине, казалось, что трудности только укрепляют их брак. Но увы, в 2023 году пара объявила о разводе спустя 27 лет брака. Причиной стала усталость друг от друга, ни о каких изменах и речи не было.