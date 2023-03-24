Топ-5 самых привлекательных мужчин 2022 года. Разбираем секреты их красоты с экспертом

Сегодня, 21:45
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Мечтательный Шаламе, брутальный Хемсворт или обаятельный Хенджин? Любуемся топ-5 самых красивых мужчин мира за прошлый год и разбираем по косточкам их сексуальность.
Открываем нашу подборку Генри Кавиллом, который занял первое место в рейтинге «Топ-100 самых красивых мужских лиц 2022 года» по версии TC Candler. Интернет-платформа ежегодно публикует рейтинги самых красивых людей, которые формируются на основе масштабного мирового голосования и оценок независимого жюри.
Победа Генри неудивительна: в прошлом году актер покорял экраны и сердца во второй части «Энолы Холмс», а драма с его уходом из «Ведьмака» после третьего сезона сделала Кавилла главным героем киноновостей.
Генри Кавилл излучает уверенность и сексуальную привлекательность. У него есть внешность, обаяние и талант, которые делают его одним из самых желанных мужчин в Голливуде. Но что именно делает его таким неотразимым?
Актер выиграл в генетическую лотерею: точеная линия подбородка и пронзительные голубые глаза у многих вызывают дрожь в коленях. Плюс атлетичное телосложение и широкие плечи, которые создают ощущение безопасности и «каменной стены». Но в привлекательности Генри Кавилла есть нечто большее, чем просто приятная внешность.
Уверенность в себе, которую не следует путать с беспричинной самоуверенностью. Актер талантлив и трудолюбив: он потратил годы, совершенствуя свое мастерство. И наконец, его чувство юмора и поведение «своего в доску парня» — признайтесь, вы тоже пересматривали его интервью не один раз?
Хван Хенджин — южнокорейский рэпер, танцор и автор песен k-pop-группы Stray Kids. В 2022 году он ворвался в рейтинг самых красивых мужчин мира и сразу занял место в тройке лидеров.
Молодой певец привлекает самобытной внешностью: карие глаза, пухлые губы и вечные эксперименты с цветом и длиной волос. Коллеги по бойз-бенду отмечают, что несмотря на популярность, он остается скромным парнем и только в окружении близких друзей раскрывается и становится душой компании.
Кроме необычного образа исполнитель поражает своей уверенной работой на сцене и коммуникацией с публикой: у зрителей создается ощущение, что он обращается непосредственно к ним, а танцует, словно находится один в комнате. А ведь парню всего 23 года!
В случае с Хенджином снова на первом плане не внешность, а образ. Он дерзкий, любит свободу, и он талантлив.Ольга СавскаяКлинический психолог, сексолог
Секрет его притягательности в том, что он находится на своем месте и занимается любимым делом. В одном из интервью Хенджин говорил: «Я чувствую себя счастливым на сцене, музыка притягивает меня». А сам артист, очевидно, притягивает взгляды тысяч поклонников.
Наполовину американец и наполовину француз, Тимоти Шаламе — один из самых талантливых актеров своего поколения. Уже в 22 года он стал номинантом премии «Оскар» за роль в фильме «Назови меня своим именем». В дальнейшем отметился в киноленте «Французский вестник» Уэса Андерсона и фантастическом фильме Дени Вильнева «Дюна». Роль в последнем доказала, что молодой красавчик не слащавый инди-актер, а способен возглавить мощный блокбастер.
Его мечтательные зеленые глаза, острый подбородок и взъерошенные кудри создают образ романтического героя, который находит отклик не только у молоденьких поклонниц. Актер дополняет впечатление от внешности смелыми образами на красной ковровой дорожке: костюмы именитых дизайнеров ярких цветов, фантазийные укладки и стильные аксессуары. Недаром он занимает первые места в рейтингах самых стильных мужчин Голливуда.
Тимоти Шаламе — не только красивый и стильный, но и талантливый актер. В приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Шаламе придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Полюбоваться музыкальными номерами можно будет уже в этом году: премьера ожидается в середине декабря.
Кристофер Хемсворт, несомненно, один из самых привлекательных актеров Голливуда, известный ролью Тора в кинематографической вселенной Marvel.
Еще один супергерой в подборке: он сильный, смелый, целеустремленный, на него можно положиться. Эти качества вкупе с красивым телом и обаятельной улыбкой делают его привлекательным для очень многих.Ольга СавскаяКлинический психолог, сексолог
Австралийский актер — яркое воплощение брутальности в лучшем понимании этого слова: высокий, мускулистый, с точеной линией подбородка и пронзительными голубыми глазами, которые будто заглядывают в самые глубины души. Яркая внешность в сочетании со способностью глубоко погружаться в роли и воплощать персонажей в жизнь на экране — отличный микс для привлекательности.
Несмотря на свою славу и состояние, по словам коллег, Крис остается простым парнем и скрашивает съемочный процесс заразительным смехом и шутками. К чувству юмора добавляется уверенность во всем, что он делает, будь то спасение мира в роли Тора или просто прогулка по улице под камерами папарацци.
Приятный бонус: актер — примерный семьянин. Уже больше 10 лет Хемсворт состоит в браке с испанской актрисой Эльзой Патаки, и, по словам друзей, этот союз стал гармоничным для обоих. К тому же Хемсворт — многодетный отец: у звездной пары есть дочь и сыновья-близнецы.
Молодой солист самого большого бойз-бенда Гонконга занимает почетное пятое место в рейтинге самых привлекательных мужчин 2022 года. Кроме того, он стал победителем первого сезона в местном аналоге «Фабрики звезд», где получил первое признание и армию поклонниц.
Кроме пения и танцев 23-летний юноша также занимается актерским мастерством, причем успешно. Его работы в сериалах получили высокий рейтинг, согласно платформе IMDb.
Если резюмировать, образ сексуального мужчины постепенно меняется. Внешность остается важным фактором, но на первый план выходят другие качества личности.
Внимание обращают на то, как мужчина себя реализует, как решает проблемы. Важен образ: все мужчины в подборке здоровые, активные и целеустремленные.Ольга СавскаяКлинический психолог, сексолог
У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!