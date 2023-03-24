Топ-5 самых привлекательных мужчин 2022 года. Разбираем секреты их красоты с экспертом

Мечтательный Шаламе, брутальный Хемсворт или обаятельный Хенджин? Любуемся топ-5 самых красивых мужчин мира за прошлый год и разбираем по косточкам их сексуальность.

Генри Кавилл

Открываем нашу подборку Генри Кавиллом, который занял первое место в рейтинге «Топ-100 самых красивых мужских лиц 2022 года» по версии TC Candler. Интернет-платформа ежегодно публикует рейтинги самых красивых людей, которые формируются на основе масштабного мирового голосования и оценок независимого жюри.

Победа Генри неудивительна: в прошлом году актер покорял экраны и сердца во второй части «Энолы Холмс», а драма с его уходом из «Ведьмака» после третьего сезона сделала Кавилла главным героем киноновостей.

Фото Global Look Press

Генри Кавилл излучает уверенность и сексуальную привлекательность. У него есть внешность, обаяние и талант, которые делают его одним из самых желанных мужчин в Голливуде. Но что именно делает его таким неотразимым?

Актер выиграл в генетическую лотерею: точеная линия подбородка и пронзительные голубые глаза у многих вызывают дрожь в коленях. Плюс атлетичное телосложение и широкие плечи, которые создают ощущение безопасности и «каменной стены». Но в привлекательности Генри Кавилла есть нечто большее, чем просто приятная внешность.

Уверенность в себе, которую не следует путать с беспричинной самоуверенностью. Актер талантлив и трудолюбив: он потратил годы, совершенствуя свое мастерство. И наконец, его чувство юмора и поведение «своего в доску парня» — признайтесь, вы тоже пересматривали его интервью не один раз?

Хван Хенджин

Хван Хенджин — южнокорейский рэпер, танцор и автор песен k-pop-группы Stray Kids. В 2022 году он ворвался в рейтинг самых красивых мужчин мира и сразу занял место в тройке лидеров.

Молодой певец привлекает самобытной внешностью: карие глаза, пухлые губы и вечные эксперименты с цветом и длиной волос. Коллеги по бойз-бенду отмечают, что несмотря на популярность, он остается скромным парнем и только в окружении близких друзей раскрывается и становится душой компании.

Фото Соцсети

Кроме необычного образа исполнитель поражает своей уверенной работой на сцене и коммуникацией с публикой: у зрителей создается ощущение, что он обращается непосредственно к ним, а танцует, словно находится один в комнате. А ведь парню всего 23 года!

Секрет его притягательности в том, что он находится на своем месте и занимается любимым делом. В одном из интервью Хенджин говорил: «Я чувствую себя счастливым на сцене, музыка притягивает меня». А сам артист, очевидно, притягивает взгляды тысяч поклонников.

Тимоти Шаламе

Наполовину американец и наполовину француз, Тимоти Шаламе — один из самых талантливых актеров своего поколения. Уже в 22 года он стал номинантом премии «Оскар» за роль в фильме «Назови меня своим именем». В дальнейшем отметился в киноленте «Французский вестник» Уэса Андерсона и фантастическом фильме Дени Вильнева «Дюна». Роль в последнем доказала, что молодой красавчик не слащавый инди-актер, а способен возглавить мощный блокбастер.

Фото Global Look Press

Его мечтательные зеленые глаза, острый подбородок и взъерошенные кудри создают образ романтического героя, который находит отклик не только у молоденьких поклонниц. Актер дополняет впечатление от внешности смелыми образами на красной ковровой дорожке: костюмы именитых дизайнеров ярких цветов, фантазийные укладки и стильные аксессуары. Недаром он занимает первые места в рейтингах самых стильных мужчин Голливуда.

Тимоти Шаламе — не только красивый и стильный, но и талантливый актер. В приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Шаламе придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Полюбоваться музыкальными номерами можно будет уже в этом году: премьера ожидается в середине декабря.

Крис Хемсворт

Кристофер Хемсворт, несомненно, один из самых привлекательных актеров Голливуда, известный ролью Тора в кинематографической вселенной Marvel.

Австралийский актер — яркое воплощение брутальности в лучшем понимании этого слова: высокий, мускулистый, с точеной линией подбородка и пронзительными голубыми глазами, которые будто заглядывают в самые глубины души. Яркая внешность в сочетании со способностью глубоко погружаться в роли и воплощать персонажей в жизнь на экране — отличный микс для привлекательности.

Фото Global Look Press

Несмотря на свою славу и состояние, по словам коллег, Крис остается простым парнем и скрашивает съемочный процесс заразительным смехом и шутками. К чувству юмора добавляется уверенность во всем, что он делает, будь то спасение мира в роли Тора или просто прогулка по улице под камерами папарацци.

Приятный бонус: актер — примерный семьянин. Уже больше 10 лет Хемсворт состоит в браке с испанской актрисой Эльзой Патаки, и, по словам друзей, этот союз стал гармоничным для обоих. К тому же Хемсворт — многодетный отец: у звездной пары есть дочь и сыновья-близнецы.

Кюн То

Молодой солист самого большого бойз-бенда Гонконга занимает почетное пятое место в рейтинге самых привлекательных мужчин 2022 года. Кроме того, он стал победителем первого сезона в местном аналоге «Фабрики звезд», где получил первое признание и армию поклонниц.

Фото Соцсети

Кроме пения и танцев 23-летний юноша также занимается актерским мастерством, причем успешно. Его работы в сериалах получили высокий рейтинг, согласно платформе IMDb.

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