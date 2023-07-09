7 спортсменов-мужчин, которым идет возраст

Многие спортсмены выглядят отлично благодаря тренировкам, здоровому образу жизни и генетике. Но некоторые с возрастом начинают выглядеть даже лучше, чем в молодости. Посмотрим, каким спортсменам возраст только к лицу.

Дэвид Бекхэм

Открываем нашу подборку шестикратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка, чемпионом Испании, США и Франции, победителем Лиги чемпионов — Дэвидом Бекхэмом. В 2013 году футболист закончил карьеру. Сейчас он создал собственную марку косметики под названием House 99 и основал футбольный клуб в США. Кроме этого, Дэвид Бекхэм активно занимается благотворительностью. Еще до завершения футбольной карьеры он стал послом ЮНИСЕФ. Бекхэм основал собственный благотворительный фонд «7» — это любимый игровой номер экс-спортсмена.

Фото AFP, Global Look Press

В 48 лет Дэвид Бэкхем настолько хорошо выглядит, что его супруга даже шутит — мужу идеальная фигура достается без особого труда: «Когда одному из нас приходится трудиться как следует, другой выглядит просто потрясающе, почти ничего при этом не делая».

Криштиану Роналду

Вторым в нашей подборке стал 38-летний португальский футболист, выступающий за клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» и сборную Португалии. Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), четырежды побеждал в Клубном чемпионате мира и дважды в Суперкубке УЕФА.

Фото Getty Images, Global Look Press

Внешне футболист очень привлекателен. Он всегда пользовался большим успехом у женщин. Еще в 2018 году Криштиану Роналду обручился с испанской моделью Джорджиной Родригес, сейчас у пары пять детей.

Роджер Федерер

Роджер Федерер — 41-летний швейцарский теннисист, который в общей сложности выиграл 20 турниров «Большого шлема» и на протяжении 310 недель возглавлял рейтинг ATP, в том числе пять раз завершил сезон в ранге первой ракетки мира.

Фото AFP, Global Look Press

В 2022 году завершил карьеру. С июня 2021 года спортсмен не выходил на корт из-за последствий травм и операций. Его прощальный матч состоялся 23 сентября на Кубке Лэйвера в Лондоне, где он играл в паре с еще одним теннисистом «большой четверки», Рафаэлем Надалем.

Многие ярые фанаты спорта и любители тенниса замечают, что никто не двигается так, как Федерер. На корте он изящен, поэтому даже Джон Макинрой любит сравнивать его с артистом балета Михаилом Барышниковым.

Камиль Лакур

Камиль Лакур — двухметровый пловец с голливудской улыбкой, 5-кратный чемпион мира из Франции. В 2017-м завершил карьеру, завоевав третий подряд титул чемпиона мира на дистанции 50 метров на спине.

Фото Global Look Press

Он нашел себе такую же красивую жену — Мисс Францию-2008, Валери Бег. У пары родилась дочь. Правда, в 2016 году супруги заявили о разводе. Сейчас Камилю Лакуру 38 лет. Он завидный холостяк, однако не торопится вновь сковывать себя узами брака: наслаждается свободой.

Майкл Фелпс

В нашей подборке есть еще один пловец — самый титулованный олимпийский спортсмен (23-кратный олимпийский чемпион), 26-кратный чемпион мира, многократный рекордсмен мира — Майкл Фелпс.

Фото Global Look Press

Пловец завершил карьеру после Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На вопрос про возвращение на дорожку, Майкл Фелпс ответил так: «Никогда, слышите — никогда больше я не надену соревновательные плавки. Все! С плаванием закончено. Не думаю, честно говоря, что я вообще захочу продолжать работать в спорте. Я сыт им по самое горло».

Однако в 2017 году Фелпс принял участие в виртуальном заплыве на дистанции 100 метров против белой акулы. В итоге преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.

Том Брэди

Том Брэди — один из величайших игроков в истории американского футбола. Он обладатель семи чемпионских титулов NFL, пяти званий MVP Супербоула, что является абсолютным рекордом.

Фото Global Look Press

1 февраля 2022 года спортсмен объявил об уходе из спорта, чтобы уделить время семье, однако уже в марте вернулся. Отыграв очередной сезон, уже без титулов, 1 февраля 2023 года 45-летний Том Брэди объявил об окончательном завершении карьеры.

Вот что сказал о Томе Брэди легендарный баскетболист, Чарльз Баркли, когда был гостем шоу Джимми Киммела: «Я понимаю, почему он бросает все эти тачдауны. Просто защитники смотрят на него — и он их завораживает. Он просто привлекательный мужчина, и все».

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад — один из самых красивых французских биатлонистов. Но это не единственная его заслуга. Он один из наиболее титулованных биатлонистов планеты: пятикратный олимпийский чемпион (четыре раза в личном зачете), двукратный серебряный призер Олимпийских игр, тринадцатикратный чемпион мира (одиннадцать раз в личном зачете). Мартен Фуркад — первый в истории биатлонист, кому удалось выиграть общий зачет Кубка мира семь раз подряд.

Фото Global Look Press

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