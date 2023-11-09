Как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис: последние новости и прогнозы

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Члены семьи Брюса Уиллиса, его бывшая жена Деми Мур и друг Гленн Гордон Карон периодически пишут в соцсетях о состоянии актера. Что будет с ним дальше? Психиатр Игорь Куреков спрогнозировал развитие ситуации.
Брюс Уиллис многим знаком по кинофраншизе «Крепкий орешек», в которой он снимался с 1988 по 2013 год, по фильмам «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и так далее. Уиллис прочно укрепился в амплуа героя боевиков, и это благодаря ему люди знают, что можно спасти мир, пробравшись к главному злодею по вентиляционной трубе.
На самом деле на счету актера есть гораздо более глубокие роли, требующие именно профессионального мастерства. Это, например, фильм «Малыш» и сериал «Детективное агентство «Лунный свет».
К началу нулевых карьера Уиллиса постепенно пошла на спад. Прежде всего потому, что актер умудрился рассориться с коллегами и испортить отношения со многими режиссерами. Возможно, такое поведение было одним из ранних проявлений его будущей болезни.
В последние годы Брюс Уиллис снимался в основном в малобюджетных фильмах, причем экранного времени занимал мало: его приглашали для того, чтобы за счет известного имени привлечь зрителей в кинотеатры. Актерская игра постаревшего Уиллиса оставляла желать лучшего. До такой степени, что знаменитая американская антипремия «Золотая малина» учредила отдельную номинацию «Худший фильм с Брюсом Уиллисом». В интервью актер признавался, что ему сложно выучить и запомнить даже небольшой текст.
На первой стадии деменции происходит постепенное снижение интеллектуальной деятельности. Поначалу это может выглядеть как нарастающая рассеянность, невнимательность и забывчивость.Игорь Курековкандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
Последний фильм с Брюсом Уиллисом («Миссия ассасина») вышел в 2023 году, уже после того, как актер объявил о завершении карьеры. За месяц до выхода фильма у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию.
Деменция — это состояние, которое характеризуется снижением памяти и нарушением различных когнитивных функций. Фактически это приобретенная форма слабоумия, связанная с органическими поражениями головного мозга.Игорь Курековкандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
Брюс Уиллис перестал появляться на публике и давать интервью. О его состоянии известно со слов его жены, дочерей от первого брака и продюсера Гленна Карона. Карон с грустью констатировал, что Брюс Уиллис перестал читать, хотя раньше любил это делать, мало разговаривает и в первые минуты с трудом понимает, с кем общается.
Значительные нарушения работы мозга, трудности в общении и выполнении повседневных задач, забывчивость и ухудшение памяти — вторая стадия деменции.Игорь Курековкандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
Также Карон отмечал, что ему самому сложно принять тот факт, что плохо осознающий себя человек, утративший радость жизни, — тот самый Брюс Уиллис.
Жена Уиллиса Эмма Хеминг тоже заявляла о том, что ее муж с трудом осознает происходящее с ним и «гаснет с каждым днем».
В начале ноября бывшая жена Уиллиса, Деми Мур, с которой после развода у него сохранились близкие отношения, приехала навестить семью актера. Уиллис, у которого и ранее были трудности с лицами и именами, не сумел вспомнить бывшую супругу.
Мур и ее дочери были подавлены этим событием. Деми Мур заявила, что не ожидала столь быстрого прогрессирования деменции. Еще она отметила, что Уиллис перестал разговаривать.
При деменции человек может путать слова, забывать имена и название предметов, повторять одни и те же фразы. В тяжелых случаях речь может стать бессвязной и бессмысленной. Человек не может идентифицировать близких или знакомых, что приводит к чувству апатии.Игорь Курековкандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
К сожалению, деменция не лечится. Врачи (психиатры, неврологи, дементологи) способны лишь замедлить прогрессирование патологических процессов.
Гибель нервных клеток необратима: болезнь непрерывно прогрессирует.Игорь Курековкандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог
Скорее всего, в скором времени Брюс Уиллис потеряет способность самостоятельно мыться, есть и выполнять другие повседневные задачи.