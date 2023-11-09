Как сейчас себя чувствует Брюс Уиллис: последние новости и прогнозы

Члены семьи Брюса Уиллиса, его бывшая жена Деми Мур и друг Гленн Гордон Карон периодически пишут в соцсетях о состоянии актера. Что будет с ним дальше? Психиатр Игорь Куреков спрогнозировал развитие ситуации.

Брюс Уиллис: карьера и ее завершение

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Брюс Уиллис многим знаком по кинофраншизе «Крепкий орешек», в которой он снимался с 1988 по 2013 год, по фильмам «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и так далее. Уиллис прочно укрепился в амплуа героя боевиков, и это благодаря ему люди знают, что можно спасти мир, пробравшись к главному злодею по вентиляционной трубе.

На самом деле на счету актера есть гораздо более глубокие роли, требующие именно профессионального мастерства. Это, например, фильм «Малыш» и сериал «Детективное агентство «Лунный свет».

Фото Zuma, Global Look Press

К началу нулевых карьера Уиллиса постепенно пошла на спад. Прежде всего потому, что актер умудрился рассориться с коллегами и испортить отношения со многими режиссерами. Возможно, такое поведение было одним из ранних проявлений его будущей болезни.

В последние годы Брюс Уиллис снимался в основном в малобюджетных фильмах, причем экранного времени занимал мало: его приглашали для того, чтобы за счет известного имени привлечь зрителей в кинотеатры. Актерская игра постаревшего Уиллиса оставляла желать лучшего. До такой степени, что знаменитая американская антипремия «Золотая малина» учредила отдельную номинацию «Худший фильм с Брюсом Уиллисом». В интервью актер признавался, что ему сложно выучить и запомнить даже небольшой текст.

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Последний фильм с Брюсом Уиллисом («Миссия ассасина») вышел в 2023 году, уже после того, как актер объявил о завершении карьеры. За месяц до выхода фильма у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию.

Как Брюс Уиллис чувствует себя сейчас

Брюс Уиллис перестал появляться на публике и давать интервью. О его состоянии известно со слов его жены, дочерей от первого брака и продюсера Гленна Карона. Карон с грустью констатировал, что Брюс Уиллис перестал читать, хотя раньше любил это делать, мало разговаривает и в первые минуты с трудом понимает, с кем общается.

Также Карон отмечал, что ему самому сложно принять тот факт, что плохо осознающий себя человек, утративший радость жизни, — тот самый Брюс Уиллис.

Жена Уиллиса Эмма Хеминг тоже заявляла о том, что ее муж с трудом осознает происходящее с ним и «гаснет с каждым днем».

Последние новости о Брюсе Уиллисе

В начале ноября бывшая жена Уиллиса, Деми Мур, с которой после развода у него сохранились близкие отношения, приехала навестить семью актера. Уиллис, у которого и ранее были трудности с лицами и именами, не сумел вспомнить бывшую супругу.

Фото Личные соцсети Деми Мур

Мур и ее дочери были подавлены этим событием. Деми Мур заявила, что не ожидала столь быстрого прогрессирования деменции. Еще она отметила, что Уиллис перестал разговаривать.

Фото Личные соцсети Деми Мур

Что будет дальше с Брюсом Уиллисом

К сожалению, деменция не лечится. Врачи (психиатры, неврологи, дементологи) способны лишь замедлить прогрессирование патологических процессов.

Скорее всего, в скором времени Брюс Уиллис потеряет способность самостоятельно мыться, есть и выполнять другие повседневные задачи.