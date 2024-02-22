Стала известна дата российской премьеры фильма «Бордерлендс» по одноименной игре

22 февраля, 21:05
Картина «Бордерлендс» по одноименной фантастической игре выйдет в российский прокат 8 августа, об этом в своих соцсетях сообщил прокатчик Global Film.
По сюжету фильма главная героиня Лилит обладает сверхъестественными силами. Вместе с отрядом наемников она ищет пропавшую дочь оружейного магната.
В картине «Бордерлендс» снялись Кейт Бланшетт, Ариана Гринблатт, Хейли Беннетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Кевин Харт, Бобби Ли, Эдгар Рамирес и Янина Гаванкар.
Фильм будет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 8 августа.