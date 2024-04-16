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Буратино 2024: кого сыграет Рузиль Минекаев, актеры, когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Рузиль Минекаев снимется в новой экранизации «Буратино»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Смычок»
Фото Кадр из сериала «Смычок»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев получил роль Арлекина в грядущей экранизации «Буратино».

Режиссером проекта выступает Игорь Волошин, который также работает над «Волшебником Изумрудного города», а сценаристами — Андрей Золотарев («Сто лет тому вперед») и Аксинья Борисова («Лед 3»).

Роль Буратино в новой экранизации исполнит Виталия Корниенко. Александр Яценко воплотит образ папы Карло, а в роли Карабаса-Барабаса появится Федор Бондарчук. Мальвину сыграет Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. Марк Эйдельштейн будет Артемоном, Александр Петров исполнит роль Кота Базилио, а Виктория Исакова — Лису Алису.

Ожидается, что производство фильма завершится во второй половине 2025 года. Дата выхода картины пока неизвестна.

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