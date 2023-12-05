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Что произошло в 4 серии проекта Слово пацана кровь на асфальте
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:50

0 мин.

Что произошло в четвертой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Wink и START представили пять из восьми серий первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект рассказывает о тяжелом периоде 80-х: пока родители пытались выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети были предоставлены сами себе.

Четвертая серия «Крови на асфальте» сосредоточена на пацанах, переживающих переломный момент. Им нужно решить, продолжать ли вести тот образ жизни, к которому они привыкли, или попытаться все изменить.

Ранее мы рассказали, что происходило в третьей серии проекта.

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Что произошло в пятой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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