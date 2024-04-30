Хронология и список всех фильмов и мультфильмов DC

Последние годы ознаменовались падением зрительского интереса к кинофраншизам и супергеройскому кино. Большая часть релизов оказалась далека от показателей своих предшественников: это касается как проектов кинематографической вселенной Marvel, так и проектов их, пожалуй, главных конкурентов — расширенной вселенной DC.

Пока Disney реформирует свою невероятно огромную вселенную, Warner Bros после череды скандалов и кассовых провалов приняли решение перезапустить свою супергеройскую франшизу, которой в прошлом году исполнилось 10 лет. За это время в рамках вселенной DC вышло множество проектов разной степени популярности и даже было запущено ответвление, в котором выходят проекты с альтернативным взглядом на уже представленных персонажей.

Впрочем, несмотря на множество спорных решений создателей, разобраться в проектах основной вселенной Detective Comics значительно проще, нежели во франшизе Marvel — по большей части они не связаны между собой, и смотреть каждый пласт можно отдельно. Но определенная хронология все же есть. В этой статье разберем, в какой последовательности смотреть циклы фильмов и мультфильмов.

Расширенная вселенная DC (DCEU)

Началось все в далеком 2013 году с выхода первого фильма «Человек из стали». Знакомство с лентами, созданными в рамках вселенной Бэтмена и Супермена, вполне можно начинать по хронологии даты выхода. Вряд ли у вас возникнут сложности в понимании происходящих на экране событий, тем более что большинство фильмов связаны друг с другом гораздо слабее, чем в той же франшизе Marvel. Единственная сложность может возникнуть лишь с «Лигой справедливости Зака Снайдера», вышедшей в 2021 году, — это альтернативная версия ленты о команде супергероев 2017 года, которая немного отличается.

В каком порядке выходили проекты DCEU

«Человек из стали» (2013);

«Бэтмен против супермена: На заре справедливости» (2016);

«Отряд самоубийц» (2016);

«Чудо-женщина» (2017);

«Лига справедливости» (2017);

«Аквамен» (2018);

«Шазам!» (2019);

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020);

«Чудо-женщина 1984» (2020);

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021);

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021);

«Черный адам» (2022);

«Шазам! Ярость богов» (2023);

«Флэш» (2023);

«Синий жук» (2023);

«Аквамен и потерянное царство» (2023).

Фото Кадр из «Синего жука»

Также в рамках DCEU существует единственный сериал — «Миротворец», вышедший в 2022 году. Он рассказывает о персонаже Джона Сины из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Внутренняя хронология DCEU

Если вы хотите ознакомиться с фильмами согласно внутренней хронологии расширенной вселенной DC, то порядок просмотра будет немного отличаться:

«Чудо-женщина» (2017);

«Чудо-женщина 1984» (2020);

«Человек из стали» (2013);

«Бэтмен против супермена: На заре справедливости» (2016);

«Отряд самоубийц» (2016);

«Лига справедливости» или «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021);

«Аквамен» (2018);

«Шазам!» (2019);

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020);

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021);

«Миротворец» (2022);

«Черный Адам» (2022);

«Шазам! Ярость богов» (2023);

«Флэш» (2023);

«Синий жук» (2023);

«Аквамен и потерянное царство» (2023).

Фото Кадр из «Лиги справедливости» Снайдера

Иные миры (Elseworlds)

Кроме основной линейки фильмов вселенной DC существуют фильмы, демонстрирующие альтернативный взгляд на знакомых героев. Подобные проекты носят название Elseworlds (или «Иные миры») в честь одноименной линейки комиксов.

В каком порядке выходили проекты «Иных миров»

Фильмы

«Джокер» (2019);

«Бэтмен» (2022).

Анимация

Мультсериал «Харли Квинн» (2019 — ...);

Мультсериал «Юные титаны, вперед!» (2013 — ...);

Анимационный фильм «Merry Little Batman» (2023).

Фото Кадр из «Юных титанов»

В рамках линейки «Иные миры» создаются предстоящий сиквел «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих», где сыграет Леди Гага, а также продолжение фильма «Константин, повелитель тьмы» и лента про альтернативную темнокожую версию Супермена.

Хронологически все ленты «Иных миров» никак не связаны. По сути, это просто сборник авторских работ про разных персонажей (кроме прямого сиквела «Джокер 2», он продолжает историю первого фильма). Так что смотреть их можно абсолютно в любом порядке.

Анимационная вселенная DC (DCAMU)

Сейчас мультипликационная вселенная Animated Movie Universe состоит из 15 полнометражных фильмов, в которых переплелись между собой становление героев, война с суперзлодеем Дарксайдом и даже демонические отродья из преисподней.

Хронология DCAMU

Полнометражные мультфильмы:

«Лига справедливости: Парадокс источника конфликта» (2013);

«Лига справедливости: Война» (2014);

«Сын Бэтмена» (2014);

«Лига справедливости: Трон Атлантиды» (2014);

«Бэтмен против Робина» (2015);

«Бэтмен: Дурная кровь» (2016);

«Лига справедливости против Юных титанов» (2016);

«Темная лига справедливости» (2017);

«Юные титаны: Контракт Иуды» (2017);

«Отряд самоубийц: Строгое наказание» (2018);

«Смерть Супермена» (2018);

«Константин: Город демонов» (2019);

«Господство Суперменов» (2019);

«Бэтмен: тихо» (2019);

«Чудо-женщина: Кровные узы» (2019);

«Темная лига справедливости: Война Апокалипсиса» (2020).

Все анимационные проекты можно и нужно смотреть в том порядке, в котором они выходили: все мультфильмы выпущены по хронологии.

Фото Кадр из «Лиги справедливости»

В 2020 году мультипликационное ответвление было вновь перезапущено под заголовком Tomorrowverse, куда на данный момент вошли девять полнометражных мультфильмов, и еще два готовятся к выходу.

Хронология Tomorrowverse:

Супермен: Человек завтрашнего дня (2020);

Общество справедливости: Вторая мировая (2021);

Бэтмен: Долгий Хэллоуин — Часть первая (2021);

Бэтмен: Долгий Хэллоуин — Часть вторая (2021);

Зеленый Фонарь: Берегись моей силы (2022);

Легион супергероев (2023);

Лига справедливости: Мир войны (2023);

Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 1 (2024);

Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 2 (2024);

Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3 (2024).

Проекты Tomorrowverse также выходили в хронологической последовательности.

Витрина DC:

Антология рассказов DC Showcase, раскрывающая персонажей вселенной.

Оригинальная коллекция короткометражек витрины DC (2010):

Витрина DC: Мираж;

Витрина DC: Джона Хекс;

Витрина DC: Зеленая стрела;

Витрина DC: Супермен/Шазам! — Возвращение черного Адама.

А также дальнейшие короткометражки этой серии:

Витрина DC: Женщина-кошка (2011);

Витрина DC: Смерть (2019) — можно смотреть после «Чудо-женщина: Кровные узы»;

Витрина DC: Сержант Рок (2019) — можно смотреть после «Лига справедливости: Парадокс источника конфликта»

Витрина DC: Призрачный незнакомец (2020);

Витрина DC: Адам Стрэндж (2020) — можно смотреть после «Зеленый фонарь: Берегись моей силы»;

Витрина DC: Каманди: Последний мальчик на Земле! (2021) — можно смотреть после «Общество справедливости: Вторая мировая»;

Витрина DC: Лузеры (2021) — можно смотреть после «Бэтмен: Долгий Хэллоуин — Часть первая»;

Витрина DC: Синий жук (2021) — можно смотреть после «Бэтмен: Долгий Хэллоуин — Часть вторая»;

Витрина DC: Константин: Дом тайн (2022) — можно смотреть посте «Темная лига справедливости: Война Апокалипсиса».

Проекты «Витрины DC» никак между собой не связаны, их можно смотреть в любой последовательности или в связке с указанными полнометражными мультфильмами (в свое время короткометражки выходили с ними на одном диске).

Фото Кадр из «Витрина DC»

Дальнейшая судьба киновселенной и планы перезапуска

Еще в 2022 году Warner Bros решила реформировать расширенную вселенную Супермена и его команды. Тогда же на должность сопрезидентов дочерней компании WB — DC Studios — были назначены режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран. Уже в 2023 году они взялись за полный перезапуск расширенной вселенной.

Создатели новых проектов делают ставку на свежие лица в рамках вселенной, так что не стоит ждать возвращения уже задействованных ранее актеров, за редким исключением некоторых из них. Также Джеймс Ганн заявил, что одни и те же люди будут задействованы в проектах разных медиа. Так что как минимум звучать персонажи должны одинаково как в кино, так и в мультипликационных ответвлениях: играть и озвучивать будет один и тот же актер.

Фото Кадр из фильма «Пенниуорт»

Также Ганн заявил, что новый взгляд на кинофраншизу будет включать в себя эпохи, аналогичные фазам вселенной Marvel, и анонсировал первую из них под заголовком «Боги и монстры».

Сериалы

Первопроходцем в новом перезапуске должен стать мультсериал «Монстры-коммандос», на чью долю выпало открытие большого этапа в истории экранизаций комиксов DC. Также анонсирован сериал «Уоллер», который рассказывает про персонажа Виолы Дэвис и был задуман до перезапуска расширенной вселенной. Также ожидается продолжение сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли.

Супермен: Наследие

Но самым громким из анонсированных на данный момент проектов считается перезапуск истории Кларка Кента под названием «Супермен: Наследие». Джеймс Ганн лично режиссирует новый взгляд на историю спасителя Земли, экранный образ которого станет моложе.

Роль Кента исполнит известный по сериалу «Голливуд» Джеймс Коренсвет, Лоис Лейн воплотит на экране Рэйчел Броснахэн из «Удивительной Миссис Мейзел», ну а в образ Лекса Лютера будет вживаться Николас Холт.

Кроме этого, в фильме, релиз которого назначен на 2025 год, должно появиться множество других супергероев DC, среди которых Зеленый Фонарь Гай Гарднер, Метаморфо, Девушка-ястреб и Мистер Потрясающий.

Фото Кадр из «Стрелы»

Судьба перезапуска

Многим хочется верить, что Джеймс Ганн, снявший, по мнению многих, одни из лучших супергеройских фильмов киновселенной Marvel — трилогию «Стражей Галактики», сможет привнести свежий взгляд во франшизу DC. Но все-таки пока еще рано судить о дальнейшей судьбе новых проектов.

Пусть тот же «Супермен: Наследие» выглядит интересно, перезапуск уже принес немало проблем Warner Bros. Ведь на момент его объявления еще не была закончена работа над множеством проектов (вроде того же «Флэша» и сиквела «Аквамена»), что отрицательно сказалось на качестве фильмов и на дальнейших сборах. Даже лента о правителе Атлантиды, которую сложно назвать хорошим фильмом, могла бы собрать лучшую кассу, если бы руководители DC фактически откровенно не объявили, что перед нами лишь отголосок былой концепции. К тому же не раз переписанный, попавший в производственный ад и много раз перенесенный в прокате.

Хотя подход к созданию расширенной вселенной DC и оказался провальным, некоторые из фильмов все-таки получились неплохими и заслуживают внимания, особенно если вы пропустили их в свое время.