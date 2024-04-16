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Дэниэл Рэдклифф рассказал почему боялся Алана Рикмана на съемках Гарри Поттера
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:40

1 мин.

Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему боялся Алана Рикмана на съемках «Гарри Поттера»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
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В подкасте Happy Sad Confused Дэниэл Рэдклифф рассказал, что до ужаса боялся Алана Рикмана на съемках первых трех частей «Гарри Поттера».

«Я был очень напуган Аланом Рикманом, и еще бы не был, ведь у него такой голос. Забываешь, насколько он низкий, пока он не отзовется в тебе. Я очень его боялся во время съемок первых трех частей «Гарри Поттера», мне казалось, он меня ненавидит», — вспоминал Рэдклифф.

На самом деле Алан Рикман очень гордился успехами Дэниэла Рэдклиффа: «Он ходил на все сценические постановки с моим участием вплоть до своей смерти».

В фильмах о Гарри Поттере Алан Рикман сыграл профессора Северуса Снейпа, преподавателя зельеварения и защиты от Темных искусств в школе чародейства и волшебства «Хогвартс».

Среди всего актерского состава поттерианы Алан Рикман был единственным, кому автор книг о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг сообщила больше деталей о персонаже. Позже по просьбе поклонников писательница объяснила, что рассказала Алану о том, что в действительности стоит за словом «всегда».

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