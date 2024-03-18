Дата выхода 1 сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой: расписание релиза эпизодов

11 мая на экраны вернется культовый сериал «Доктор Кто». После 14-го сезона «ньюскула» сериал подошел к порогу перезапуска. С появлением нового Повелителя Времени (Шути Гатва) и Whoniverse (вселенной «Доктора Кто». — Прим. ред.) отсчет сезонов начался сначала.

«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал, рассказывающий о приключениях инопланетянина с планеты Галлифрей. Он называет себя Доктором, скрывает свое настоящее имя и путешествует сквозь время и пространство в космическом корабле ТАДИС, который снаружи выглядит как полицейская будка 60-х годов.

Расписание релиза эпизодов 1 сезона «Доктора Кто»