Дата выхода 1 сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой: расписание релиза эпизодов

18 марта, 16:45
11 мая на экраны вернется культовый сериал «Доктор Кто». После 14-го сезона «ньюскула» сериал подошел к порогу перезапуска. С появлением нового Повелителя Времени (Шути Гатва) и Whoniverse (вселенной «Доктора Кто». — Прим. ред.) отсчет сезонов начался сначала.
«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал, рассказывающий о приключениях инопланетянина с планеты Галлифрей. Он называет себя Доктором, скрывает свое настоящее имя и путешествует сквозь время и пространство в космическом корабле ТАДИС, который снаружи выглядит как полицейская будка 60-х годов.
|1 серия
|11 мая
|2 серия
|11 мая
|3 серия
|18 мая
|4 серия
|15 мая
|5 серия
|1 июня
|6 серия
|8 июня
|7 серия
|15 июня
|8 серия
|22 июня