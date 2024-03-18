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Доктор Кто 1 сезон: дата выхода, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

18 марта, 16:45

1 мин.

Дата выхода 1 сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто».
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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11 мая на экраны вернется культовый сериал «Доктор Кто». После 14-го сезона «ньюскула» сериал подошел к порогу перезапуска. С появлением нового Повелителя Времени (Шути Гатва) и Whoniverse (вселенной «Доктора Кто». — Прим. ред.) отсчет сезонов начался сначала.

«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал, рассказывающий о приключениях инопланетянина с планеты Галлифрей. Он называет себя Доктором, скрывает свое настоящее имя и путешествует сквозь время и пространство в космическом корабле ТАДИС, который снаружи выглядит как полицейская будка 60-х годов.

Расписание релиза эпизодов 1 сезона «Доктора Кто»

1 серия 11 мая
2 серия 11 мая
3 серия 18 мая
4 серия 15 мая
5 серия 1 июня
6 серия 8 июня
7 серия 15 июня
8 серия 22 июня
Доктор Кто, Милли Гибсон. Милли Гибсон покинет сериал «Доктор Кто» после первого сезона

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