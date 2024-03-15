Перезапущенный «Доктор Кто» с Шути Гатвой начнет выходить 10 мая

15 марта, 21:45
Как сообщает Variety, новые серии «Доктора Кто» начнут выходить 10 мая.
После того, как новая эра проекта подошла к порогу 14 сезона, сериал начал отсчет сезонов сначала. Первым Повелителем Времени эпохи Whoniverse (вселенной «Доктора Кто», — Прим. Ред.) стал Шути Гатва.
Актер уже успел появиться в образе Пятнадцатого Доктора в спецвыпусках, посвященных 60-летию «Доктора Кто» и рождественском спецэпизоде «Церковь на Руби-роуд».
Ранее стало известно, что Милли Гибсон, исполнительница роли новой спутницы Повелителя Времени Руби Сандей, покинет «Доктора Кто» после первого сезона.