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Доктор Кто 1 сезон с Шути Гатвой: дата выхода, где смотреть, актеры
Фильмы и сериалы

15 марта, 21:45

1 мин.

Перезапущенный «Доктор Кто» с Шути Гатвой начнет выходить 10 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто».
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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Как сообщает Variety, новые серии «Доктора Кто» начнут выходить 10 мая.

После того, как новая эра проекта подошла к порогу 14 сезона, сериал начал отсчет сезонов сначала. Первым Повелителем Времени эпохи Whoniverse (вселенной «Доктора Кто», — Прим. Ред.) стал Шути Гатва.

Актер уже успел появиться в образе Пятнадцатого Доктора в спецвыпусках, посвященных 60-летию «Доктора Кто» и рождественском спецэпизоде «Церковь на Руби-роуд».

Ранее стало известно, что Милли Гибсон, исполнительница роли новой спутницы Повелителя Времени Руби Сандей, покинет «Доктора Кто» после первого сезона.

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