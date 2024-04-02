BBC показал новый трейлер 1 сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

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BBC опубликовал новый трейлер перезапущенного «Доктора Кто» с Шути Гатвой. Пятнадцатая версия Повелителя Времени продолжит путешествовать сквозь время и пространство с новой спутницей Руби Сандей (Милли Гибсон).

«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал о Повелителе Времени с потерянной планеты Галлифрей. Инопланетянин путешествует на космическом корабле ТАРДИС, похожим на полицейскую будку из 60-х, и по пути вместе со своими периодически меняющимися спутниками спасает Вселенную.

Новый сезон стартует 11 мая. Эпизоды новой эры «Доктора Кто» будут доступны для просмотра на BBC и Disney+.