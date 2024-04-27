Дата выхода сериала «Дядя Леша»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 15:00
1 мая на платформе KION пройдет премьера многосерийной комедии «Дядя Леша». Режиссером проекта выступил Дмитрий Невзоров («Свободные отношения»).
Сюжет сериала сосредоточен на простом дворнике дяде Леше. Днем он работает в детском доме, а по ночам грабит дома богатых людей. Новообретенные средства дядя Леша тратит на нужды детского дома.
В проекте снялись Тимофей Трибунцев, Сергей Лавыгин, Анна Уколова, Елизавета Хомякова, Григорий Дудник, Светлана Суханова, Алексей Симонов, Денис Пьянов, Зоя Зиновьева и Хетаг Хинчагов.
|1 серия
|1 мая
|2 серия
|1 мая
|3 серия
|8 мая
|4 серия
|8 мая
|5 серия
|
15 мая
|6 серия
|15 мая
|7 серия
|22 мая
|8 серия
|22 мая