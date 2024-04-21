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Дюна 3: будет ли, что известно, Дени Вильнев, сценарий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Дени Вильнев рассказал о создании третьей части «Дюны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
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В интервью The New York Times режиссер «Дюны» Дени Вильнев рассказал, что работает над сценарием третьей части: «Я пишу сценарий прямо сейчас, там много огневой мощи». Остальные подробности создатель раскрывать пока не хочет.

В декабре прошлого года Дени Вильнев говорил, что сценарий третьей части «почти готов».

Кассовые сборы фильма «Дюна: Часть вторая» превысили 680 миллионов долларов. Во многом коммерческий успех картины обусловлен преданностью поклонников, которые возвращаются в кинотеатры, чтобы пересмотреть вторую часть.

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Фанатов «Дюны» не отпугнул даже дизайн ведерка для попкорна в виде песчаного червя (мини-версию этого монстра создали специально к премьере сиквела), из-за которого часть зрителей опасается столкновения с извращенцами в кинозале.

Дени Вильнев, впрочем, считает дизайн ведерка отличным маркетинговым ходом: «Не знаю, кто это придумал, но он гений».

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