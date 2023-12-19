Джонатан Мэйджерс уволен из Marvel

В марте новую надежду MCU, исполнителя роли Того, кто остается и других Вариантов Канга Джонатана Мэйджерса обвинили в домашнем насилии. От актера сразу отказалась пиар-команда, он потерял несколько ролей, но не в Marvel.

В частности, Мэйджерс вернулся во втором сезоне «Локи» и мог появиться в фильмах Marvel «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны».

В интервью Variety исполнительный продюсер сериала «Локи» Кевин Райт дал понять, что будущее Джонатана Мэйджерса в MCU зависит от итогов разбирательства.

В понедельник присяжными из шести человек после более чем четырехчасового обсуждения, продолжавшегося три дня, был вынесен вердикт. Мэйджерса признали виновным в нападении и преследовании.

По двум другим пунктам обвинения (умышленное нападение и домогательства при отягчающих обстоятельствах) актера оправдали.

После оглашения приговора Marvel Studios исключила Джонатана Мэйджерса из будущих проектов киновеленной.