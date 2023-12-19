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8 серия Слово пацана: дата выхода, что известно, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:50

1 мин.

Стала известна дата выхода переснятой восьмой серии «Слова пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Андрей из сериала Слово пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников подтвердил, что восьмая и финальная серия проекта выйдет 21 декабря на платформах Wink и START.

Ранее постановщик рассказал, что в сериал были внесены авторские изменения, и финальный эпизод был переснят.

8 серия Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Создатели «Слова пацана» пересняли финальную серию: дата ее выхода пока неизвестна

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о периоде расцвета казанских группировок в 1980-е годы. Проект сосредоточен на группе подростков, живущих по законам улиц.

Ранее мы рассказывали, чем закончились истории героев книги «Слово пацана» Роберта Гараева, по мотивам которой был снят сериал.

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