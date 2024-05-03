Лили Коллинз рассказала о 4 сезоне «Эмили в Париже»

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В преддверии выхода четвертого сезона «Эмили в Париже» Netflix опубликовал анонсирующее видео, в котором актерский состав проекта во главе с Лили Коллинз пытается описать продолжение истории в трех словах.

Среди прочего, каст назвал четвертый сезон модным, душераздирающим, сумбурным, а исполнительница роли Сильвии Филиппин Леруа-Болье считает, что для описания продолжения сериала хватит и одного слова: «Месть».

Первая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выйдет 15 августа, а вторая — 12 сентября.